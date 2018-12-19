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      Українець, який перший у світі винайшов електричний трамвай

      НАШІ.Перші 191 Читать новость на русском

      Федір Піроцький прогулювався Києвом і співчутливо спостерігав, як виснажені коні тягнуть трамваї на круті дніпровські схили. Це був початок 1870 років, а Піроцький уже знав, що конка себе віджила. Навіщо так знущатися над тваринами у час, коли з'явився електричний струм, телеграф та й навіть телефон. За цими технологіями майбутнє, але як саме їх поєднати з трамваями полтавчанин поки не знав.

      Відповідь він знайшов в курортному містечку Сестрорєцьк, де для перевезення відпочивальників у віддалені райони пляжів використовували залізничні колії. У Піроцького виникла думка перетворити їх на лінії електропередач. 

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      Великих грошей втілення не потребувало: підвести струм на кілометрову ділянку коштувало до 100 рублів. 1876 року Піроцький провів вдалі експерименти й налагодив першу у світі трамвайну лінію, тим самим випередивши розробки найкращих електриків того часу. 

      Уже за рік результати своїх досліджень він надрукував у західній інженерній пресі, а 1879 року німецька фірма Siemens & Halske представила на Індустріальній виставці в Берліні прототип трамвайної колії з локомотивом та двома платформами, на яких возили приголомшених відвідувачів.

      федрій піроцький
      Федір Піроцький

      Піроцький захотів взяти реванш і запровадити регулярну трамвайну колію в Петербурзі. У 1880 році Дума погодилась – такий транспорт не лише здавався надійнішим, але й вигіднішим, адже електрика дешевша, аніж овес. Петербуржці зачаровано їздили трамваєм на швидкості 12 кілометрів на годину.

      Не подобалась ця інновація тільки власникам кінного транспорту. Надто багато грошей вони вклали у тварин та облаштування стаєнь, зрештою, у них були й договори з місцевою владою. Новоспечений конкурент от-от міг зруйнувати їхній бізнес, тож винахід Піроцького проїздив менше ніж місяць.

      трамвай перший
      Перший електричний трамвай

      А от у Берліні Карл Генріх фон Сіменс таки проклав 1881 року перший у світі регулярний трамвайний маршрут. У наступні роки Європа масово переходила на дешевий громадський транспорт, причому всі лінії будувала за принципом Піроцького.

      Як здійснилась давня мрія Федора Піроцького – дивіться у програмі.

      Теги: Транспорт наука НАШІ.Перші Історія
      Джерело: 24 канал
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