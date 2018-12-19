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      Украинец, который первым в мире изобрел электрический трамвай

      НАШИ.Первые 82 Читати новину українською

      Федор Пироцкий прогуливался Киевом и сочувственно наблюдал, как истощенные лошади тянут трамваи на крутые днепровские склоны. Это было начало 1870 года, а Пироцкий уже знал, что конница себя изжила. Зачем так издеваться над животными во время, когда появился электрический ток, телеграф и даже телефон. За этими технологиями будущее, но как их совместить с трамваями полтавчанин пока не знал.

      Ответ он нашел в курортном городке Сестрорецк, где для перевозки отдыхающих в отдаленные районы пляжей использовали железнодорожные пути. В Пироцкого возникла мысль превратить их в линии электропередач.

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      Больших денег воплощение не требовало: подвести ток на километровый участок стоило до 100 рублей. В 1876 году ​​Пироцкий провел удачные эксперименты и наладил первую в мире трамвайную линию, тем самым опередив разработки лучших электриков того времени.

      Уже через год результаты своих исследований он опубликовал в западной инженерной прессе, а в 1879 году немецкая фирма Siemens & Halske представила на Индустриальной выставке в Берлине прототип трамвайного пути с локомотивом и двумя платформами, на которых возили ошеломленных посетителей.

      федрій піроцький
      Федор Пироцкий

      Пироцкий захотел взять реванш и ввести регулярные трамвайные пути в Петербурге. В 1880 году Дума согласилась – такой транспорт не только казался надежным, но и выгодным, ведь электричество дешевле, чем овес. Петербуржцы зачарованно ездили трамваем на скорости 12 километров в час.

      Не нравилась эта инновация только владельцам конного транспорта. Слишком много денег они вложили в животных и обустройство конюшен, в конце концов, у них были и договоры с местными властями. Новоиспеченный конкурент вот-вот мог разрушить их бизнес, поэтому изобретение Пироцкого проездило меньше месяца.

      трамвай перший
      Первый электрический трамвай

      А вот в Берлине Карл Генрих фон Сименс таки проложил в 1881 году первый в мире регулярный трамвайный маршрут. В последующие годы Европа массово переходила на дешевый общественный транспорт, причем все линии строила по принципу Пироцкого.

      Как осуществилась давняя мечта Федора Пироцкого – смотрите в программе.

      Теги: Транспорт наука НАШИ.Первые История
      Источник: 24 канал
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