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      Як українець з Кропивницького очолив дві найбільші спортивні ліги США

      НАШІ.Перші 232 Читать новость на русском

      В наші дні баскетбол — одна з найулюбленіших ігор у США, квитки на матчі NBA розкуповують зі шаленою швидкістю, а найкращі гравці отримують статус суперзірок. Так було не завжди і саме українець Моріс Подолоф доклав чи не найбільше зусиль, щоб баскетбольна ліга після років невдач досягла свого процвітання.

      Перший президент NBA народився у місті Єлисаветград, що тепер – Кропивницький.

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      За декілька років його сім’я емігрувала до США, де батько за безцінь купив стару льодову арену й навряд чи здогадувався, що визначив цим кар'єру для обох синів.

      Молодший Натан згодом почав тренувати хокейну команду, а завданням старшого Моріса було наповнювати чотири тисячі вільних місць. 

      Моріс Подолоф
      Моріс Подолоф

      Вихідцю з України настільки добре це вдавалося, що незабаром його обрали керівником Американської хокейної ліги. За кілька років до Подолофа звернулися власники баскетбольних команд та попросили очолити ще й асоціацію цього виду спорту. 

      Моріс зізнався, що до цього призначення тільки раз у житті бачив гру, а зі своїм низьким зростом бажання закидати м’яч у височенний кошик ніколи не виникало. Та їм був потрібен якраз менеджер, а не спортсмен.

      Моріс Подолоф
      Зріст Моріса Подолофа – 157 сантиметрів

      Моріс погодився й став першою та єдиною людиною, яка очолила одночасно дві найбільші спортивні ліги США. Та справи були кепські: існували різні ліги, командам бракувало зірок, а матчі ніхто не відвідував.

      Моріс розумів: 11 команд мають хороші баскетбольні арени, але грають на них слабкі гравці, а от у Національної баскетбольної ліги все навпаки. Так у 1946 році виникає рішення об’єднати їх у NBA, президентом якої став Подолоф.

      Моріс Подолоф
      Моріс Подолоф з колегами

      Він залишався на посту президента NBA до 73 років. З 1955 року найціннішому гравцеві сезону вручають бронзову статуетку — трофей імені Моріса Подолофа. Серед його володарів – Майкл Джордан та Леброн Джеймс.

      Про те, яке саме рішення Моріса врятувало баскетбол від "неминучої смерті" – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Спорт НАШІ.Перші Баскетбол NBA Новини Кропивницького Історія
      Джерело: 24 канал
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