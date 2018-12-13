Как украинец из Кропивницкого возглавил две крупнейшие спортивные лиги США

В наши дни баскетбол — одна из самых любимых игр в США, билеты на матчи NBA раскупают с бешеной скоростью, а лучшие игроки получают статус суперзвезд. Так было не всегда, и именно украинец Морис Подолоф приложил больше всего усилий, чтобы баскетбольная лига после лет неудач достигла своего процветания.

Первый президент NBA родился в городе Елисаветград, который теперь – Кропивницкий.

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Через несколько лет его семья эмигрировала в США, где отец за бесценок купил старую ледовую арену и вряд ли догадывался, что определил этим карьеру для обоих сыновей.

Младший Натан впоследствии начал тренировать хоккейную команду, а задачей старшего Мориса было наполнять четыре тысячи свободных мест.



Морис Подолоф

Выходцу из Украины настолько хорошо это удавалось, что вскоре его избрали руководителем Американской хоккейной лиги. Через несколько лет к Подолофу обратились владельцы баскетбольных команд и попросили возглавить еще и ассоциации этого вида спорта.

Морис признался, что до этого назначения только раз в жизни видел игру, а со своим низким ростом желания забрасывать мяч в высоченный корзину никогда не возникало. И им был нужен как раз менеджер, а не спортсмен.



Рост Мориса Подолофа – 157 сантиметров

Морис согласился и стал первым и единственным человеком, который возглавил одновременно две крупнейшие спортивные лиги США. И дела были плохи: существовали разные лиги, командам не хватало звезд, а матчи никто не посещал.

Морис понимал: 11 команд имеют хорошие баскетбольные арены, но играют на них слабые игроки, а вот в Национальной баскетбольной лиги все наоборот. Так в 1946 году возникает решение объединить их в NBA, президентом которой стал Подолоф.



Морис Подолоф с коллегами

Он оставался на посту президента NBA до 73 лет. С 1955 года самому ценному игроку сезона вручают бронзовую статуэтку — трофей им. Мориса Подолофа. Среди его обладателей – Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

О том, какое именно решение Мориса спасло баскетбол от "неминуемой смерти" – смотрите в программе.