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      Как украинец из Кропивницкого возглавил две крупнейшие спортивные лиги США

      НАШИ.Первые 101 Читати новину українською

      В наши дни баскетбол — одна из самых любимых игр в США, билеты на матчи NBA раскупают с бешеной скоростью, а лучшие игроки получают статус суперзвезд. Так было не всегда, и именно украинец Морис Подолоф приложил больше всего усилий, чтобы баскетбольная лига после лет неудач достигла своего процветания.

      Первый президент NBA родился в городе Елисаветград, который теперь – Кропивницкий.

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      Через несколько лет его семья эмигрировала в США, где отец за бесценок купил старую ледовую арену и вряд ли догадывался, что определил этим карьеру для обоих сыновей.

      Младший Натан впоследствии начал тренировать хоккейную команду, а задачей старшего Мориса было наполнять четыре тысячи свободных мест.

      Моріс Подолоф
      Морис Подолоф

      Выходцу из Украины настолько хорошо это удавалось, что вскоре его избрали руководителем Американской хоккейной лиги. Через несколько лет к Подолофу обратились владельцы баскетбольных команд и попросили возглавить еще и ассоциации этого вида спорта.

      Морис признался, что до этого назначения только раз в жизни видел игру, а со своим низким ростом желания забрасывать мяч в высоченный корзину никогда не возникало. И им был нужен как раз менеджер, а не спортсмен.

      Моріс Подолоф
      Рост Мориса Подолофа – 157 сантиметров

      Морис согласился и стал первым и единственным человеком, который возглавил одновременно две крупнейшие спортивные лиги США. И дела были плохи: существовали разные лиги, командам не хватало звезд, а матчи никто не посещал.

      Морис понимал: 11 команд имеют хорошие баскетбольные арены, но играют на них слабые игроки, а вот в Национальной баскетбольной лиги все наоборот. Так в 1946 году возникает решение объединить их в NBA, президентом которой стал Подолоф.

      Моріс Подолоф
      Морис Подолоф с коллегами

      Он оставался на посту президента NBA до 73 лет. С 1955 года самому ценному игроку сезона вручают бронзовую статуэтку — трофей им. Мориса Подолофа. Среди его обладателей – Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

      О том, какое именно решение Мориса спасло баскетбол от "неминуемой смерти" – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Спорт НАШИ.Первые История Новости Кропивницкого NBA Баскетбол
      Источник: 24 канал
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