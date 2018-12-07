Одессит, который стал прототипом Джеймса Бонда
Соломона Розенблюма знает весь мир. Авантюрист, соглашался на самые рискованные задания. Каждый раз ему удавалось опередить врагов на один шаг и не в последнюю очередь в этом помогали женщины. Когда Ян Флеминг взялся за написание первого романа об "агенте 007", ничего придумывать не пришлось – просто взял за основу колоритного Розенблюма.
Ему очень повезло родиться в Одессе. Портовый город имел два преимущества – во-первых, здесь можно было изучить самые разные языки. Розенблюм освоил семь. А во-вторых, можно было сесть на любой корабль и отправиться навстречу приключениям.
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У биографов есть несколько версий, что произошло дальше. Самая распространенная из них уверяет – Розенблюм устроился коком и поплыл в Бразилию. Оказалось, что на корабле были и британские разведчики. Те быстро разглядели перспективного парня и с рекомендацией отправили его в Лондон – в бюро Секретной службы.
Соломон Роземблюм
Пока для него выбирали первое задание, Розенблюм позаботился о своих доходах. Выдав себя за искусного аптекаря, отправил на тот свет местного священника и быстро женился на его молодой вдовой Маргарет. Как известно, она унаследовала 800 тысяч фунтов. Агенту-новичку оставалось только выбрать новое имя – Сидней Рейли.
Для первой задачи пришлось ехать в далекую Маньчжурию и выведать план российских укреплений в Порт-Артуре и передать их японцам. Впоследствии прибавилось работы в Германской империи. На франкфуртском авиашоу его команда смогла повредить немецкий самолет, и тот упал. Рейли первым поспешил к обломкам и перерисовал новую разработку двигателя.
Украинский шпион
В 1909 году одессита направили в немецкий город Эссен на знаменитые заводы Фридриха Круппа, которые изготавливали оружие. Устроился простым сварщиком, а через несколько недель пробрался в кабинеты инженеров и похитил чертежи будущих разработок.
О известной спецоперации украинца Сиднея Рейли – смотрите в программе.
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