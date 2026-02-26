Россия не может достичь поставленных целей в войне против Украины, поэтому придумывает так называемые "победы". Оккупанты несут огромные потери, пытаясь захватить хотя бы несколько метров на разных направлениях. А в Кремле, чтобы скрыть свой стратегический провал, выдают это за тактические успехи. России не хватает сил и средств для больших прорывов.

Полковник СБУ и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в интервью 24 Канала заметил, что Владимир Путин будет пытаться хитростью забрать Донбасс на переговорах, а наши партнеры могут сыграть в его пользу, если будут молчать. Больше об этом, ситуацию в России и как Украина готовится к войне дальше – читайте далее в материале.

Орбан придумал, что Украина готовит удары по Венгрии

Виктор Орбан заявил, что, мол, он заслушал доклады служб по нацбезопасности и якобы видит подготовку Украины к дальнейшим действиям с целью нарушения функционирования энергетической системы Венгрии. Поэтому приказал усилить ее защиту. Что может стоять за такими обвинениями? Может ли Россия использовать это, чтобы фактически открыть второй фронт против Украины, и есть ли для нас реальная опасность?

Украина точно не собирается наносить удары по стране ЕС и НАТО. Это абсурд, который Орбан использует в своих политических целях. Возможно, для своего электората и, возможно, подыгрывая прежде всего России.

Россия теперь будет пытаться это использовать, мол, "Украина – агрессор и якобы уже угрожает Венгрии". Поэтому мне интересно, как на это отреагируют страны НАТО и ЕС. Если Орбан действительно так думает, если спецслужбы дали ему такую информацию, то есть НАТО со статьей 5, которая должна активироваться, если есть угроза.

Вы же понимаете, что выходит из его логики. Он говорит, что Украина, которая воюет с одной из самых массивных армий мира, сама хочет бросить вызов всему НАТО, потому что если ты начнешь воевать даже с одной маленькой Венгрией, то по факту включится все НАТО. А это наши союзники. Поэтому я еще раз говорю: это абсурд.

Это может быть подыгрывание России, но и выглядит так, будто Орбан играет на свой электорат. Может, ему подсказали, что такие заявления сплотят людей, или он пытается оттянуть наши силы на западную границу. Здесь как минимум руководители НАТО или военные руководители должны запросить у Орбана информацию, на основании которой он делает такие заявления, потому что просто так нагнетать ситуацию – это преступление.

Создается впечатление, что Владимир Путин пытается сорвать переговоры, в том числе и через Орбана. Это возможная версия?

Но Путин и так действует в этом направлении, поэтому для меня здесь ничего удивительного нет.

Полное интервью полковника СБУ: смотрите видео

Путин провалил СВО и пытается выманить Донбасс

В России заявляют, что цели так называемой СВО не достигнуты, поэтому "операция" продолжается. Но даже в российской среде есть те, кто говорит о провалах так называемой СВО, в частности военкоры и Игорь Гиркин из тюрьмы. В то же время в NYT писали, мол, Путин верит, что сможет воевать на Донбассе еще 2 года. Реально ли это и действительно ли все ограничивается Донбассом?

Россияне точно понимают, что у них провал. Они не собирались воевать так долго и не планировали таких потерь. Они хотели, чтобы все было как в Крыму: зашли, заблокировали военные объекты, где-то вывели людей, получили поддержку. Кто не поддержал – того выгоняли через границу или осуждали, потом преследовали. Это была их тактика после Крыма, но на этот раз она не сработала.

Мы уже пятый год в этой войне, если говорим именно о полномасштабном вторжении. Если считать с 2014 года, это другая история. Но в полномасштабном формате, когда они официально приняли решение вторгаться в Украину, своих целей они не достигли. Теперь они пытаются их корректировать и "продать" версию, что вроде бы основной целью был Донбасс, так называемые ДНР и ЛНР. Но мы знаем, разведка знает, все знают, что это не так.

Россияне атаковали Киев. В первые дни у них была задача захватить Киев "за три дня". Мы это слышали неоднократно. Они атаковали с Сумского направления, атаковали на юге. Поэтому Донбасс и эти квазиреспублики, которые создали их сепаратисты, были отмазкой. Прежде всего они хотели захватить всю Украину.

Далее они планировали захватить Молдову, присоединить Приднестровье и уже угрожать всей Европе, постепенно возвращая под свой контроль страны Восточной Европы, которые когда-то входили в Варшавский договор. Страны Балтии тоже были и остаются под угрозой. То есть, цели у россиян были глобальные.

Они в них верили, планировали это. Но россияне не ожидали того, что сделали украинская армия и украинский народ, и сейчас пытаются подвести под цели СВО уже другую картинку. Я уже не говорю о "демилитаризации", "денацификации" и другой бред, который они озвучивали. Теперь они пытаются подать за победу хотя бы Донбасс, который они тоже не могут захватить.

Они несут там огромные потери. Не знаю, сколько они там захватили: 7% области или до 10%, возможно, меньше. Если говорить только о Донбассе, то это мизерные цифры для всей их армии. Если говорить о всей Украине, там чуть больше, но с лета 2022 года или с осени они даже 1% территории не захватили. Поэтому для них это провал. Для всех в мире, кто мыслит стратегически, это провал.

А Путин и его командиры, чтобы спрятать этот провал, пытаются перекрывать его тактическими достижениями. Мол, "взяли 100 метров" на одном направлении, "взяли какой-то поселок" на другом и подают это так, будто речь идет о масштабах Второй мировой, когда освобождали города, области, государства.

В общем их цель была не только захватить Украину территориально, но и поставить ее под политический контроль. Но они постоянно корректировали планы. Когда не достигли успеха в первые дни, а затем в первые месяцы, то начали сдвигать цели, и отсюда появилась мобилизация, которую они не планировали проводить, но были вынуждены. И этого они очень не хотели.

Относительно того, могут ли они дальше вести боевые действия, – здесь все зависит от интенсивности. Если интенсивность будет такая, как сейчас, а я считаю, что она невысокая, потому что им не хватает сил и средств для больших прорывов, то в таком режиме они могут воевать еще долго. Но это не значит, что у них нет проблем. Проблемы у них огромные и в армии, и в экономике.

Они уже работают себе в минус. І пытаются сыграть так, чтобы захватить Донбасс малой кровью. Не столько на поле боя, сколько дипломатическим путем, попытаться выманить его у нас, выманить у нашей власти. Не то чтобы при поддержке наших партнеров, а через закрытые глаза наших партнеров, которые иногда побуждают нас к этому, или просто ничего не говорят.

Поэтому в таком темпе они действительно могут вести боевые действия, и мы видим, что они сейчас делают. Где-то уже начинают говорить о возможной мобилизации, потому что мы уничтожаем большое количество их войск, поэтому точно не надо расслабляться.

Могут ли Украине дать ядерку, чтобы сдержать Россию от угроз?

Как Путин может реально повышать ставки? В этом году 24 февраля вместо "побед" в России снова начали угрожать ядерным оружием, обвиняя Украину, что мы якобы могли получить ее составляющие от Франции и Великобритании. Есть ли реальная угроза ядерного удара по Украине или партнерам, учитывая то, что Россия часто обвиняет других в том, что сама потом делает?

Путин не хвастался ничем 24 февраля, потому что хвастаться особо нечем. Они истощили и практически уничтожили свою армию, особенно технику и запасы.

Они же готовились воевать с НАТО, но НАТО увидело, что "король голый". Россия – крупнейшая страна в мире по территории, в три или четыре раза больше Украины по населению. И за 4 года она не смогла захватить даже четыре украинские области, уже не говоря о любой стране НАТО, на войну с которыми они стратегически готовили армию. Поэтому Путину не было что показывать 24 февраля, и, конечно, ему пришлось угрожать.

Так он повышает ставки. Идут переговоры, и он пытается давить угрозами, чтобы склонять украинский народ. Сюда же можно отнести и теракты, и то, что происходит внутри страны. И это все от бессилия России на поле боя.

Я не скажу, что мы где-то побеждаем на тактическом уровне, но факт в том, что у нас есть успехи. Противник не может нормально продвигаться, он несет бешеные потери. Каждый метр, который они забирают, дается им очень дорого. Они оставляют там много людей. Они это понимают, и им нечем хвастаться, поэтому они снова начинают говорить о ядерном оружии. Это же не впервые.

Первый раз это было в начале полномасштабного вторжения, когда Путин угрожал, что если кто-то вмешается в его так называемую "спецоперацию", то он применит силу и пугал страны НАТО. А теперь мы видим Курскую операцию, удары по Белгороду, и ничего не происходит.

Уже все изменилось. Летят ракеты, которые нам передают партнеры, в частности SCALP, Storm Shadow, и те же GMLRS, которые партнеры разрешили нам использовать по российской территории. Поэтому, конечно, Путин и дальше пытается поднимать ставки и угрожать.

Может ли Путин применить ядерное оружие? Ядерное оружие тоже бывает разное: есть тактическое и есть стратегическое. Если кто-то думает, что ядерка прилетела и все – уже ничего нет, особенно когда речь идет о тактическом, то нет. Тактическое ядерное оружие придумывали для прорывов линии обороны. Оно создает большие разрушения на конкретном участке, но это не о том, что исчезает вся линия фронта или все погибли. Точно нет.

Есть разные виды ядерного оружия и вообще оружия массового поражения. Конечно, лучше об этом не говорить и лучше, чтобы этого не было. Но мы должны понимать, с кем имеем дело – с диктатором, который, к сожалению, обладает таким оружием.

Прогнозировать здесь сложно. На 100% гарантировать ничего нельзя, но по состоянию на сейчас это маловероятно. В то же время все может измениться, и многое будет зависеть, в частности, от поведения наших партнеров. Если они все больше будут позволять и снимать ограничения, то может произойти разное. Но еще раз – сейчас это маловероятно.

Россия также обвиняет партнеров Украины в том, что нам якобы могут передать ядерные составляющие. Насколько это реалистично? Я понимаю, что это один из факторов сдерживания, и как фактор безопасности, конечно, было бы хорошо, если бы Украина снова стала ядерной державой против России. Но я понимаю, что в современных условиях никто на это не пойдет.

Поэтому Путин просто использует эту тему. Они создают комбинации, чтобы эти фразы прозвучали, в частности в медиа. Затем это комментируют и пытаются нас запугивать.

Есть ли в Украине план войны на следующие годы?

Министр обороны Михаил Федоров написал, что нужно принудить Россию к миру. Он считает, что прежде всего надо закрыть небо над Украиной, остановить россиян в море, на земле и в киберпространстве, лишить их экономического ресурса. Есть ли конкретные шаги за этими громкими заголовками? Представляли ли вам на комитете по обороне реальную стратегию на случай войны на ближайшие несколько лет?

Это предложения, которые он представлял на комитете, но они не новые – они стояли перед каждым министром обороны. Федоров их просто еще раз озвучил и очертил, что хочет уничтожать 50 тысяч российских бойцов, сбивать все "Шахеды", которые залетают в Украину, чтобы они даже не долетали.

Экономически, конечно, это то же, что делают СБУ, ГУР и вообще Силы обороны Украины, уничтожая российские порты, их суда, инфраструктуру, заводы, в частности оборонно-промышленного комплекса. Это экономическая история. Дополнительно приобщаются наши партнеры, спецслужбы, которые работают по санкциям и теневому флоту.

Это комплекс действий. Это как 2+2. Чтобы победить, надо уничтожать больше российских солдат. Чтобы у нас не страдала инфраструктура и население, нужно держать небо благодаря ПВО. А в России следует ломать экономику, логистику, тылы. Это – азы военного искусства.

Хочется понимать, реально ли прописан механизм реализации этого? Или вы видите шаги к воплощению?

Механизм реализации нам не показывали, но вы правы, что кроме этих заявлений должен быть и механизм реализации. Надо посчитать. Нам для этого нужны резервы, ресурсы, прежде всего – средства. Это не просто так – захотел и начал уничтожать, так точно не работает. Для этого необходимо больше экипажей сделать, воссоздать в армии резервы, возможно, улучшить систему рекрутинга, мобилизации для того, чтобы была качественная подготовка.

Также надо нарастить количество средств ПВО. Есть еще много пунктов. Я не видел самого плана, нам его не представляли. Показывали только видение, что хочет Минобороны. Надеемся, в ближайшее время встретимся с министром обороны, и он должен рассказать о первых своих наработках в этом направлении и, возможно, уже есть какие-то достижения, о которых можно будет говорить.

В The Wall Street Journal писали, что якобы Владимир Зеленский приказал подготовить план ведения боевых действий еще на 3 года, и он якобы собирал узкий круг советников, чтобы об этом поговорить. Позже в ОПУ заявили, что эта информация не соответствует действительности. Но если представить, что переговоры проваливаются, действительно ли такой план хотя бы на 2 – 3 года должен быть? И должен ли он быть шире, чем то, что озвучил Федоров?

Верховному Главнокомандующему Зеленскому не нужно это озвучивать, для этого есть "Закон об обороне Украины", который предусматривает, в частности планирование обороны государства. Также есть Генштаб, Министерство обороны, которые должны планировать ведение боевых действий на 1 год, на 3 или 5. Это у нас заложено непосредственно в законодательстве, и туда привлечено не только Минобороны.

У нас в плане обороны страны привлечены не только Вооруженные Силы, Нацгвардия, ГПСУ. Нет, все министерства подключены к этому, потому что один из главных вопросов обороны – финансы. Мы можем мобилизовать, найти миллионы мотивированных, обученных солдат, но если им не будет чем стрелять, чем платить денежное обеспечение, лечить их, – то никакой войны не будет, и мы сразу проиграем. Итак, конечно, экономика на первом месте.

Идет планирование, которое согласно "Закону об обороне", предусматривает работу и Министерства финансов, и Министерства экономики, и Министерство внутренних дел, и Служба безопасности. Весь этот план сводится на год или 3 года – сколько нужно. Как правило, он делается на год, он более подробный.

Далее стоят вопросы: куда мы движемся, сколько нам надо мобилизовать, сколько необходимо ресурса, денег, в частности на закупку снарядов. Эти планы готовятся каждый год, возможно, Зеленский что-то конкретизировал в этом плане, что хотел выделить.

Планирование – это один из основных аспектов, где Ставка и Верховный Главнокомандующий должны определять конкретные задачи – что и для чего мы планируем? Мы же понимаем, что такое план – должна быть определенная цель. Если мы говорим, что это план ведения войны, это предполагает один формат, а если говорим о плане победы, тогда – другая история, потому что это совсем другие ресурсы, возможности, потребности.

А вы думаете, у нас есть сейчас план победы или стратегия победы?

Я не говорю, есть она или ее нет. Я объясняю, как она должна формироваться. Президент не должен говорить сделать план войны. Есть политическая составляющая – это Ставка, Верховная Рада, как это должно быть? Ставка дает приказ, потому что все равно политический орган высший, кто бы что ни говорил.

Вооруженные силы – это исполнители, которые ведут войну так, как им указывает Верховный Главнокомандующий, Ставка. Это по классике, сейчас говорю не под какие-то фамилии. Они говорят, что, например, у них нет ресурсов защищать Юг или Донбасс и надо сконцентрировать все ресурсы, потому что нужно удержать определенную часть, и от этого идет планирование. Или если говорят, что у них есть ресурсы, чтобы защищать все.

Тогда уже и ставку делаем на то, что будем защищать все участки. Или говорят защищать только Киев, потому что больше ничего не удержим. Здесь надо конкретно ставить задачи. Или, если говорят, что надо побеждать, мы атакуем на Курском направлении, захватываем Курск, Белгород, Москву – тогда делается план, начальник Генерального штаба или министр обороны приходят с ресурсами, с расчетами.

У нас есть четкая иерархия, есть Ставка, которая определяет задачи военным стратегически, а они потом под эти задачи планируют силы, средства, подразделения, и от этого уже идет и мобилизация, и обеспечение ресурсами, и выделение средств. Министерство внутренних дел работает внутри страны, и Министерство образования, и все остальные работают уже на этот план.

А когда говорят, что у нас есть план, то непонятно в этом случае – план чего именно? Вот это мне интересно. Возможно, просто не детализируют, а план есть. Может, план обороны – стоять по направлениям.

Продолжение интервью с полковником СБУ Романом Костенко – смотрите в видео 24 Канала!