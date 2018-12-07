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      Одесит, який став прототипом Джеймса Бонда

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      Соломона Розенблюма знає увесь світ. Авантюрист, що погоджувався на найризикованіші завдання. Щоразу йому вдавалося випередити ворогів на один крок і не в останню чергу в цьому допомагали жінки. Коли Ян Флемінг взявся за писання першого роману про "агента 007", нічого вигадувати не довелося – просто взяв за основу колоритного Розенблюма.

      Йому дуже пощастило народитися в Одесі. Портове місто мало дві переваги – по-перше, тут можна було вивчити найрізноманітніші мови. Розенблюм освоїв сім. А по-друге, можна було сісти на будь-який корабель і вирушити назустріч пригодам.

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      У біографів є кілька версій, що відбулося далі. Найпоширеніша з них запевняє – Розенблюм влаштувався коком і поплив до Бразилії. Виявилось, що на кораблі були й британські розвідники. Ті швидко розгледіли перспективного хлопця і з рекомендацією відправили його в Лондон – в бюро Таємної служби.

      Соломон Роземблюм
      Соломон Роземблюм

      Доки для нього обирали перше завдання, Розенблюм подбав про свої статки. Видавши себе за вправного аптекаря, відправив на той світ місцевого священика та швидко одружився з його молодою вдовою Маргарет. Як відомо, вона успадкувала 800 тисяч фунтів. Агенту-початківцю залишалося тільки обрати нове ім'я – Сідней Рейлі.

      Для першого завдання довелося їхати в далеку Маньчжурію та вивідати план російських укріплень у Порт-Артурі та передати їх японцям. Згодом додалося роботи в Німецькій імперії. На франкфуртському авіашоу його команда змогла пошкодити німецький літак, і той упав. Рейлі першим поспішив до уламків і перемалював нову розробку двигуна.

      Сідней Рейлі
      Український шпигун

      У 1909 році одесита скерували в німецьке місто Ессен на славнозвісні заводи Фрідріха Круппа, які виготовляли озброєння. Влаштувався простим зварювальником, а за кілька тижнів пробрався в кабінети інженерів і викрав креслення майбутніх розробок.

      Про найвідомішу спецоперацію українця Сіднея Рейлі – дивіться у програмі.

      Теги: Кримінальні новини Новини України НАШІ.Перші Історія Кіно
      Джерело: 24 канал
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