Одесит, який став прототипом Джеймса Бонда

Соломона Розенблюма знає увесь світ. Авантюрист, що погоджувався на найризикованіші завдання. Щоразу йому вдавалося випередити ворогів на один крок і не в останню чергу в цьому допомагали жінки. Коли Ян Флемінг взявся за писання першого роману про "агента 007", нічого вигадувати не довелося – просто взяв за основу колоритного Розенблюма.

Йому дуже пощастило народитися в Одесі. Портове місто мало дві переваги – по-перше, тут можна було вивчити найрізноманітніші мови. Розенблюм освоїв сім. А по-друге, можна було сісти на будь-який корабель і вирушити назустріч пригодам.

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У біографів є кілька версій, що відбулося далі. Найпоширеніша з них запевняє – Розенблюм влаштувався коком і поплив до Бразилії. Виявилось, що на кораблі були й британські розвідники. Ті швидко розгледіли перспективного хлопця і з рекомендацією відправили його в Лондон – в бюро Таємної служби.



Соломон Роземблюм

Доки для нього обирали перше завдання, Розенблюм подбав про свої статки. Видавши себе за вправного аптекаря, відправив на той світ місцевого священика та швидко одружився з його молодою вдовою Маргарет. Як відомо, вона успадкувала 800 тисяч фунтів. Агенту-початківцю залишалося тільки обрати нове ім'я – Сідней Рейлі.

Для першого завдання довелося їхати в далеку Маньчжурію та вивідати план російських укріплень у Порт-Артурі та передати їх японцям. Згодом додалося роботи в Німецькій імперії. На франкфуртському авіашоу його команда змогла пошкодити німецький літак, і той упав. Рейлі першим поспішив до уламків і перемалював нову розробку двигуна.



Український шпигун

У 1909 році одесита скерували в німецьке місто Ессен на славнозвісні заводи Фрідріха Круппа, які виготовляли озброєння. Влаштувався простим зварювальником, а за кілька тижнів пробрався в кабінети інженерів і викрав креслення майбутніх розробок.

Про найвідомішу спецоперацію українця Сіднея Рейлі – дивіться у програмі.