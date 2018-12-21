Украинец, который сделал то, что другие называли невозможным – расшифровал письменность майя

Ученые всего мира считали, что это невозможно, но – никому неизвестный украинский историк Юрий Кнорозов расшифровал письменность майя. Для этого ему понадобились несколько книг и фотографий – ведь от Мексики или Гватемалы ученого отделяли более 10 тысяч километров – и каких-то пять лет жизни.

Будущий ученый родился в городке Пивденное в девяти километрах от Харькова. Хорошо играл на скрипке, а в пять лет, когда самостоятельно научился писать, зеркально выводил буквы для своих рассказов.

Читайте также: Украинец, который помог американцам первыми ступить на Луну

На историческом факультете Харьковского университета он успеет проучиться два года, а потом начнется Вторая мировая. По состоянию здоровья его не приняли в армию, поэтому во время немецкой оккупации отсиживался с матерью и сестрой в сарае и изучал египетское письмо.

Вот так выглядит письменность индейцев майя

В 1943 году парень добрался через фронт в Москву и продолжил обучение на историческом факультете МГУ, где специализировался на шаманских практиках народов Средней Азии. А через два года наткнулся на статью английского ученого Эрика Томсона, одного из ведущих специалистов по цивилизации майя. Тот заявил, что расшифровать их письменность – невозможно.

Читайте также: Как украинец из Кропивницкого возглавил две крупнейшие спортивные лиги США

23-летний Кнорозов воспринял это как вызов: "То, что придумал один человек, другой не может не разгадать". К тому же, он уже имел идею, с чего начать.

А вот так выглядит человек, который смог письменность майя расшифровать

Юрий взял факсимильные копии рукописей майя в библиотеке и "Сообщение о делах в Юкатане" Диего де Ланды – монаха, который обращал индейцев в христианство и пытался описать их письмо. Вот только он не понял, что один иероглиф отвечает не за букву, а за отдельный слог. Поэтому испанец записал всего 29 знаков, а в рукописях были сотни других символов, значение и звучание которых так и остались неизвестными.

Читайте также: Украинец, который первым в мире изобрел электрический трамвай

Кнорозов же догадался, что первый звук нарисованного знака передавал звучание соответствующей испанской буквы. Это открытие стало основой для дешифровки.

Как харьковчанин стал первым человеком за сотни лет, который снова заговорил на языке майя – смотрите в программе.