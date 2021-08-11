Територія Китаю практично повністю розташована в межах східного закінчення Середземноморсько-Азіатського сейсмічного поясу. Сейсмічна активність у більшості районів країни вкрай висока, землетруси там трапляються регулярно.

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Їх магнітуда часто сягає понад 6 балів за шкалою Ріхтера. Така потужність підземних коливань спричиняє безліч пошкоджень інфраструктури та великі економічні витрати. Більш трагічними наслідками кожного стихійного лиха є людські втрати.

За останні 500 років понад половина загального числа жертв землетрусів на Землі припадає на Китай. У 2008 році провінцію Сичуань застав зненацька один з найпотужніших землетрусів за всю історію. Венчуанський землетрус.

Венчуанський землетрус стався 12 травня 2008 року

12 травня 2008 року у розпал робочого дня, коли всі діти були на навчанні, а доросле населення – на роботі, у провінції Сичуань розпочалося справжнє пекло. Епіцентр потужного землетрусу був розташований на відстані всього 90 кілометрів від багатомільйонного міста Ченду, яке є адміністративним центром провінції.

Поштовхи, магнітудою 7,9 бала за шкалою Ріхтера, відбувалися на глибині 19 кілометрів. У цьому місці почав утворюватися тектонічний злам, який зрештою поширився на 240 кілометрів. Коливання були відчутними далеко за межами провінції, зокрема в Пекіні та Шанхаї.

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Навіть у таких віддалених від епіцентру трагедії містах офісні приміщення коливалися, наче паперові. Окрім того, землетрус відчули й жителі прилеглих країн: В’єтнаму, Тайваню, Таїланду, Монголії, Бангладеш, Непалу, Індії, Пакистану та Росії.

Скільки людей постраждали від землетрусу

Попри те, що Венчуанський землетрус не був найпотужнішим за всю історію, він спричинив жахливі руйнування та забрав десятки тисяч життів. Згідно з офіційною статистикою, від катастрофи загинуло щонайменше 69 тисяч людей.

Пораненими залишилися 374 тисячі, ще понад 18 тисяч були оголошені зниклими безвісти. Покинути свої будинки довелося 15 мільйонам жителів, зрештою третина з них і зовсім залишилися без даху над головою. Їхні домівки були зруйновані вщент.



Землетрус знищив будинки / Фото АР

Економічні збитки після катаклізму перевищили трильйон юанів, що було еквівалентно близько 150 мільярдів доларів США. Більшість магістралей по всій провінції були пошкоджені. Це призвело до затримки прибуття рятувальних військ. 2 хвилини безперервних поштовхів зруйнували навчальні заклади, під їхніми уламками були поховані тисячі дітей.

Розкопувати ці завали довелося цивільним за допомогою наявних кранів і транспорту. В одній із шкіл міста Дуцзяньян з-поміж 900 учнів вижило всього 60. По всій провінції завалилося щонайменше 7 тисяч шкільних будівель. Деталі шкільних жертв з грудня 2008 року взялися розслідувати неурядові добровольці.

Загинули 19 тисяч студентів

Серед них був художник і скульптор Ай Вейвей. Останній постійно розміщував у своєму блозі оновлення щодо кількості жертв. 7 травня 2009 року було оприлюднено офіційний підрахунок загиблих студентів. Їхня кількість сягала 5 335 дітей, ще 546 залишилися з інвалідністю.

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Деякі батьки вважають, що реальна цифра є вдвічі більшою, що підтверджували й дані виконавчого віцегубернатора провінції Сичуань Вей Хонга. Він заявляв, що кількість смертей серед студентів перевищує 19 тисяч. У такій величезній кількості постраждалих звинувачували, зокрема, неякісне будівництво навчальних закладів.

Як землетрус вплинув на екологію

Будинки з глини, які традиційно будували у невеликих населених пунктах, не мали жодного шансу встояти. Руйнування двох хімічних заводів внаслідок землетрусу в місті Шифан призвело до витоку близько 80 тонн рідкого аміаку.



Землетрус забрав життя десятків тисяч китайців / Фото АР

Також підземні поштовхи спровокували великі зсуви, які заблокували багато річок. Це призвело до утворення штучних озер за завалами. Вода в них накопичувалася з шаленими темпами, а завали створювали нестійкі природні дамби, які зрештою мали зруйнуватися.

Така маса води загрожувала мільйонам осіб, що проживали нижче за течіями. Станом на травень 2008 року утворилось 34 таких озера. До ліквідації дамб залучили тисячі солдатів, а з населених пунктів поблизу екстрено евакуйовували жителів.

Як вдалось ліквідувати наслідки стихійного лиха

Таким чином, окрім величезної кількості загиблих, землетрус відзначився і значними економічними збитками. Вперше за історію природних катаклізмів уряд Китаю не міг справитися самотужки. Це змусило його звернутися по міжнародну допомогу.

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У травні 2008 року Китай заявив, що отримав 83 мільйони доларів США допомоги від 19 країн. Найбільш щедрим донором стала Саудівська Аравія, яка надала Китаю 40 мільйонів євро фінансової допомоги та допоміжних матеріалів на суму ще 8 мільйонів євро.

Чи був землетрус спричинений ГЕС

Попри природну сейсмічність території Китаю, сьогодні існує припущення, що руйнівний землетрус у провінції Сичуань 2008 року міг бути спричинений техногенною катастрофою. Деякі сейсмологи називають основною причиною підземних поштовхів діяльність людини, зокрема ГЕС, яка розташована на відстані 5 кілометрів від епіцентру землетрусу.



Землетрус могла спричинити робота ТЕС / Фото АР

На їхню думку, тиск води у водосховищах гідроелектростанції міг спровокувати рух сейсмічно нестійких пластів Сичуанської улоговини. Прихильники цієї теорії також стверджують, що епіцентр землетрусу нібито був на глибині всього 8 кілометрів.

Проте влада Китаю рішуче заперечує будь-який вплив людського фактора до цього природного катаклізму. Землетруси на території Китаю часто супроводжуються великими втратами та людськими жертвами.

Масштабні землетруси Китаю в історії

Найбільш руйнівний з них, магнітудою 8,1 бала за шкалою Ріхтера, відбувся у 1556 році в районі східного закінчення хребта Циньлін. Внаслідок підземних поштовхів тоді загинуло близько 830 тисяч осіб.

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Ще один смертоносний землетрус відбувся в районі міста Таншань у 1976 році, тоді число жертв сягнуло 240 тисяч. На сьогодні землетрус у провінції Сичуань є найбільш руйнівним природним катаклізмом XXI століття на території Китаю.



У Китаї намагаються прогнозувати землетруси / Фото АР

Проте звістки про нові підземні поштовхи на цій території бувають ледь не щороку. Зрештою, потужність кожного наступного землетрусу та можливу трагедію важко передбачити. Водночас з 1970-х років у Китаї активно розвивається сфера прогнозування землетрусів. Країна разом із Японією і США посідає провідне місце у світі у розв'язанні цієї проблеми.