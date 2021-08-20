Однако не все исследователи и очевидцы этого трагического периода отзываются о главном герое однозначно хорошо. Некоторые уверены, что мужчина спасал жизни обреченных на смерть евреев исключительно ради собственного заработка.

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Кто такой Оскар Шиндлер

Шиндлер родился 28 апреля 1908 года в небольшом австро-венгерском городке Цвиттау. Сейчас этот город расположен на территории Чешской Республики и называется Свитавы.



Оскар Шиндлер родился в городке Цвиттау / Фото DPA

Семья Шиндлеров происходила из Вены и разговаривала на немецком. После окончания технического училища, он начал работать на фирме у отца, а уже в 19 лет женился на Эмилии Пелзл.

Интересно! Именно Эмилия Пелзл через много лет рассказала, что знаменитый список спасенных людей составлял не ее муж, а совсем другой человек, причем не для светлой цели, а исключительно из-за денег.

Сначала молодой Шиндлер занимался бизнесом. Однако вскоре на территорию Чехословакии пришла "Великая депрессия" и дело предпринимателя обанкротилось. Через некоторое время его завербовал в свои ряды "Абвер", однако мужчину быстро разоблачили и посадили.

Шиндлер смог получить завод

Несколько месяцев Шиндлер провел за решеткой, но уже в октябре 1938 года, после подписания "Мюнхенского соглашения", его отпустили. Тогда он вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии. Антисемитская политика немецких оккупантов во время войны сыграла ему на пользу, поэтому в 1939 году мужчина благодаря статусу "арийца" получил в Кракове завод, который ранее принадлежал еврейскому предпринимателю.

Несмотря на это, евреи, работавшие на его заводах, имели достойные условия труда и главное – были защищены от гестаповцев. Шиндлер запрещал полиции Третьего Рейха прерывать работу его сотрудников и устраивать любые незапланированные проверки.

Как удалось спасти евреев

Когда ситуация обострилась и евреев массово начали вывозить в лагеря смерти, Шиндлеру удалось спасти более 1 200 жизней. Вместе с женой в 1944 году он вывез своих еврейских работников на фабрику в городке Брненец, что расположен в районе Свитава в Чешской Республике.



Шиндлеру удалось спасти более 1 200 жизней / Фото DPA

"Список Шиндлера"

Для вывоза составили список с фамилиями работников. Именно этот список евреев впоследствии получил название "Список Шиндлера".

Брненец в мае 1945 года заняли советские войска, а Шиндлер, как член Национал-социалистической партии Германии, был вынужден эмигрировать. Тогда он переехал в Аргентину.

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Роман и экранизация истории

После войны события о спасении представителей своего народа Шиндлером рассказал польский еврей Польдек Пфефферберг. Его рассказ вдохновил австралийского писателя Томаса Кинилли на написание книги. В частности, в 1982 году вышел роман, который в дословном переводе с английского называется "Ковчег Шиндлера".

Эту книгу было отмечено одной из самых престижных литературных наград – Букеровской премией. Через 10 лет за экранизацию книги взялся режиссер Стивен Спилберг. Уже в 1993 году на экраны вышла черно-белая психологическая драма "Список Шиндлера". Награды не заставили себя ждать и в этом случае. Невероятная история о спасении евреев получила 7 наград кинопремии "Оскар", в том числе награду за "Лучший фильм".

За что критикуют Шиндлера

Несмотря на все достоинства и безоговорочную причастность к спасению жизней евреев во время Второй мировой войны, согласно некоторым свидетельствам, Шиндлер славился и дерзким и распутным поведением.

Например, американский историк Дэвид Кроув в своей книге "Оскар Шиндлер" рассказал не лучшие факты из его биографии. Он утверждает, что Шиндлера не раз штрафовали за драки, а также заключали за соучастие в хищении, а впоследствии – и за мошенничество.



Шиндлер славился вызывающим поведением / Фото AP

Кроме того, историк рассказал, что Шиндлер в свое время отправился в Польшу только по приказу "Абвера". Также Кроув отрицал прекрасные отношения владельца фабрики с работниками.

По его словам, Шиндлер продавал продукцию на черном рынке втрое дороже тогда, когда его рабочие голодали. Также историк заметил, что было 9 связанных с предприятием Шиндлера списков, а составителем 4 из них был офицер полиции Марсель Голдберг. Последний, собственно, и занимался перевозкой евреев на заводы.

Еще одну мысль, которая превращает Шиндлера в антигероя, отстаивает чешский историк и политик Итка Грунтова. Она утверждает, что мужчина спасал евреев исключительно ради денег.

Справка. Исследовательница посвятила этой теме свою книгу под названием "Правда об Оскаре Шиндлере" и даже добилась, чтобы его исключили из списка выдающихся деятелей Пардубицкого края.

Она также заявляет, что существовал один "Список Шиндлера", а не несколько, как некоторые думают. Во время эвакуации с предприятия Кракова Шиндлер якобы стоял возле ворот и выкрикивал фамилии тех, кого вывозил с собой. Свидетели, с которыми разговаривала Грунтова, утверждали, что тогда на новое место из Польши уехало 50 – 60 человек, а все остальные были обречены отправиться в лагеря Маутхаузен, Освенцим или Штуттгоф.

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Жена почти подтвердила версию

Такую версию практически подтвердила незадолго до смерти жена Оскара Шиндлера. Она вспоминала, что "Список Шиндлера" составил человек, по фамилии Голдман. Этот мужчина якобы вписывал туда людей за плату. Если же у человека денег не было, то места для него не находили.

Однако впоследствии Эмилия Шиндлер дополнила свой рассказ и уточнила, что ее муж действительно организовал еще вторую фабрику в Судетах. В этом случае целью было исключительно спасение людей.

Сколько списков удалось обнаружить

К этому времени обнаружили 5 так называемых "Списков Шиндлера". Один из них сейчас расположен в американском Мемориальном музее Холокоста, другой – в Федеральном архиве Германии в Кобленце, еще 2 – в израильском музее-памятнике жертвам Холокоста Яд Вашем. Последний – в частной собственности.

За свою помощь жертвам холокоста Оскар Шиндлер был отмечен рядом наград. В частности, офицерского креста ордена "За заслуги перед Федеративной республикой Германия", кавалера Большого креста ордена Святого Сильвестра, рыцаря Большого креста ордена Святого Григория Великого, а также почетного звания "Праведника народов мира" в Израиле.

Когда умер Шиндлер

Согласно показаниям, спасенные евреи, которые разъехались после войны по всему миру, помогали Шиндлеру в старости. Он умер 9 октября 1974 года.

Шиндлера похоронили в Иерусалиме на горе Сион по многочисленным просьбам спасенных и его собственному предсмертному желанию.