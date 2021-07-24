В Нью-Йорке прокуроры изъяли из аукционного дома 17 артефактов – еврейские погребальные свитки, рукописи и другие исторические предметы. Там не смогли предоставить документов, подтверждающих, что эти предметы законно попали в США.

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Исторические предметы датируются серединой XIX века.

  • Они принадлежали еврейским семьям, которые до Холокоста проживали в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии.

По словам федеральных прокуроров Бруклина, изъятые артефакты вернут сообществам происхождения из этих стран.

При отсутствии любого происхождения или документации о передаче от тех, кто выжил в этих общинах, нет законных средств, с помощью которых рукописи и свитки могли быть импортированы в Соединенные Штаты,
– говорится в заявлении.

Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис утверждает, что она содержит неоценимую историческую информацию, принадлежащую потомкам семей, которые жили и процветали в еврейских общинах до Холокоста.