В Нью-Йорке прокуроры изъяли из аукционного дома 17 артефактов – еврейские погребальные свитки, рукописи и другие исторические предметы. Там не смогли предоставить документов, подтверждающих, что эти предметы законно попали в США.
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Исторические предметы датируются серединой XIX века.
- Они принадлежали еврейским семьям, которые до Холокоста проживали в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии.
По словам федеральных прокуроров Бруклина, изъятые артефакты вернут сообществам происхождения из этих стран.
При отсутствии любого происхождения или документации о передаче от тех, кто выжил в этих общинах, нет законных средств, с помощью которых рукописи и свитки могли быть импортированы в Соединенные Штаты,
– говорится в заявлении.
Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис утверждает, что она содержит неоценимую историческую информацию, принадлежащую потомкам семей, которые жили и процветали в еврейских общинах до Холокоста.