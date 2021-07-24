В Нью-Йорке прокуроры изъяли из аукционного дома 17 артефактов – еврейские погребальные свитки, рукописи и другие исторические предметы. Там не смогли предоставить документов, подтверждающих, что эти предметы законно попали в США.

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Исторические предметы датируются серединой XIX века.

Они принадлежали еврейским семьям, которые до Холокоста проживали в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии.

По словам федеральных прокуроров Бруклина, изъятые артефакты вернут сообществам происхождения из этих стран.

При отсутствии любого происхождения или документации о передаче от тех, кто выжил в этих общинах, нет законных средств, с помощью которых рукописи и свитки могли быть импортированы в Соединенные Штаты,

– говорится в заявлении.

Обратите внимание! Прокуроры в феврале 2021 года узнали, что аукционный дом в Нью-Йорке выставил на продажу 21 рукопись и свитки, которые ранее принадлежали еврейским семьям. Правоохранители установили, что владельцев артефактов собрали в гетто, а затем депортировали в "лагеря смерти", в частности в Аушвиц, где большинство из них погибли. В это время нацисты разграбили дома и религиозные здания евреев.

Исполняющая обязанности адвоката США Жаклин Касулис утверждает, что она содержит неоценимую историческую информацию, принадлежащую потомкам семей, которые жили и процветали в еврейских общинах до Холокоста.