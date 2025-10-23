Доходы с YouTube в Украине: бизнесвумен объяснила самую главную проблему с законодательством
- Украинские YouTube-креаторы сталкиваются с неопределенностью относительно налогообложения своих доходов из-за отсутствия четкого законодательства.
- Доходы от YouTube в Украине трактуются Государственной налоговой службой как доход от предпринимательской деятельности, в отличие от мировой практики, где они считаются роялти.
Журналисты исследовали, как украинцы получают выплаты с YouTube и сколько из них реально поступает в госбюджет. Система налогообложения монетизации видео в Украине до сих пор неопределенная.
Также она отличается от мировой практики. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала YouTube-креатор и экс-руководитель диджитал-направления развлекательных проектов "Медиа группы Украина" Виктория Кузьмик.
Какую проблему выделяет Кузьмик?
Украинские YouTube-креаторы продолжают работать в условиях неопределенности относительно налогообложения своих доходов. Главная проблема, по словам Виктории Кузьмик, заключается в отсутствии четкого законодательства, которое бы регулировало выплаты от платформы.
Во многих странах мира, в частности в Латвии, доходы от YouTube считаются роялти – то есть оплатой за использование контента. В Украине же Государственная налоговая служба автоматически трактует такие выплаты как доход от предпринимательской деятельности.
В мире креаторы получают доход от YouTube, который классифицируется как роялти – аналогично тому, как радиостанция платит авторам песен, между которыми транслируется реклама. То есть это роялти-прибыль,
– отметила Кузьмик.
Креатор добавила, что "не хочу спорить с налоговой" относительно правильной трактовки доходов, ведь "последнее слово все равно будет за ней".
По мнению бизнесвумен, обсуждение этого вопроса имело бы смысл только в случае объединения всех представителей рынка. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения подобные дискуссии уже были.
Последнее о налогообложении контента
Отсутствие четких правил налогообложения доходов с YouTube затрудняет легальное поступление средств в бюджет. Юристы предупреждают, что уклонение от уплаты налогов может иметь последствия.
Украинцы, которые в 2020 – 2022 годах получали доходы через OnlyFans, не уплатили налогов на 384,7 миллиона гривен. ГНС ранее сообщала, что начала проверку этих доходов.