Доходы с YouTube в Украине: бизнесвумен объяснила самую главную проблему с законодательством

Журналисты исследовали, как украинцы получают выплаты с YouTube и сколько из них реально поступает в госбюджет. Система налогообложения монетизации видео в Украине до сих пор неопределенная.

Также она отличается от мировой практики. Об этом в интервью 24 Каналу рассказала YouTube-креатор и экс-руководитель диджитал-направления развлекательных проектов "Медиа группы Украина" Виктория Кузьмик.

Какую проблему выделяет Кузьмик?

Украинские YouTube-креаторы продолжают работать в условиях неопределенности относительно налогообложения своих доходов. Главная проблема, по словам Виктории Кузьмик, заключается в отсутствии четкого законодательства, которое бы регулировало выплаты от платформы.

Во многих странах мира, в частности в Латвии, доходы от YouTube считаются роялти – то есть оплатой за использование контента. В Украине же Государственная налоговая служба автоматически трактует такие выплаты как доход от предпринимательской деятельности.

В мире креаторы получают доход от YouTube, который классифицируется как роялти – аналогично тому, как радиостанция платит авторам песен, между которыми транслируется реклама. То есть это роялти-прибыль,

– отметила Кузьмик.

Креатор добавила, что "не хочу спорить с налоговой" относительно правильной трактовки доходов, ведь "последнее слово все равно будет за ней".

По мнению бизнесвумен, обсуждение этого вопроса имело бы смысл только в случае объединения всех представителей рынка. Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения подобные дискуссии уже были.

