Еще 100 лет назад, чтобы зарабатывать и достичь успеха, нужно было открывать заводы и развивать производство. Сегодня же капитал мигрирует в цифровое пространство: вместо цехов – аккаунты, вместо станков – камеры и алгоритмы. Зарабатывает теперь тот, кто запускает YouTube-каналы, ведет Instagram или снимает ролики в TikTok.

Этот материал – именно о деньгах YouTube. Журналисты 24 Канала попытались выяснить, куда платформа перечисляет выплаты украинским владельцам каналов, как они их получают и какую часть этих доходов реально платят в государственный бюджет.

Довольно быстро стало понятно: государство, вероятно, теряет огромные суммы. Почему это происходит, где проблемы с законодательством и кто на этом выигрывает – разбираемся дальше.

Не недооценивайте YouTube как бизнес

Виктория Кузьмик – многодетная мать, успешная бизнесвумен и YouTube-креаторка. Ранее женщина возглавляла диджитал-направление развлекательных проектов "Медиа группы Украина". Той самой, которая до 2022 года принадлежала олигарху Ринату Ахметову.

После "большого закрытия" (распада корпорации) ей достались YouTube-каналы с сериалами, которые она имеет возможность монетизировать, в том числе с помощью партнерской программы YouTube.

Мы передавали сотрудникам YouTube-каналы, исходя из реалистичности бизнес-плана и опыта претендентов,

– рассказывал журналистам Forbes генеральный директор медиагруппы Евгений Бондаренко.

Хоть в Украине Виктория владеет компанией "2ВИКТОРИ ДИДЖИТАЛ", в описании к соответствующим YouTube-каналам указано, что они принадлежат компании SIA "OO SOLUTION", зарегистрированной в Латвии. Эта фирма связана с Кузьмик как контролируемая иностранная компания (КИК).

Мы поинтересовались почему так непосредственно у предпринимательницы, и об этом чуть позже. Пока обратим внимание на масштабы медиаимперии.

Итак, существует не менее 17 YouTube-каналов в описании которых указано, что они принадлежат компании SIA "OO SOLUTION".

14 из них транслируют продукт на украинском языке, другие – на английском и испанском. Общее количество подписчиков со всех этих каналов по состоянию на середину октября 2025 года составляет более 12 миллионов пользователей, что больше чем население Израиля, Бельгии или Чехии.

По данным аналитического портала Social Blade, суммарный годовой доход этих YouTube-каналов может составлять от 147 тысяч до 2,4 миллиона долларов. Этого было бы достаточно, чтобы выплатить среднюю месячную пенсию от 950 до 15 500 пенсионерам*.

Соответственно, налог, который из этих средств уплачивался бы в украинский бюджет, был бы немаленький.

Это "если бы", ведь компания SIA "OO SOLUTION", как мы помним, зарегистрирована в Латвии, а не в Украине. Как и десятки других больших и маленьких фирм, создающих или распространяющих контент на украинском языке для украинской аудитории.

Заметим, что YouTube-канал 24 Канала зарегистрирован в Украине и платит налоги именно здесь, что вполне логично для новостного канала. Зато в сфере сериалов или в целом развлечений – ситуация другая. Большинству креаторов с этого рынка выгоднее заключать партнерские договоры с платформой через иностранные компании, что мы и хотим подсветить этим материалом.

*По состоянию на 17.10.2025 официальный курс доллара от НБУ составляет 41,64 гривны. То есть речь идет от 6,12 до 99,94 миллиона гривен. Средняя месячная пенсия, по данным Пенсионного фонда, составляет 6 436,79 гривен.

"Я не хочу спорить с налоговой"

Мы задали вопрос Виктории, почему ее бизнес-модель работает именно так. Женщина отметила, что самая главная проблема – с украинским налоговым законодательством.

Как отметила Кузьмик, в большом количестве стран мира доходы от монетизации видео на Youtube классифицируются как роялти, в частности в Латвии. В то же время в Украине нет четкого законодательства относительно выплат от платформы, поэтому и Государственная налоговая служба автоматически классифицирует эти выплаты как доход от предпринимательской деятельности.

В мире креаторы получают доход от YouTube, который классифицируется как роялти – аналогично тому, как радиостанция платит авторам песен, между которыми транслируется реклама. То есть это роялти-прибыль,

– констатирует Кузьмик.

Предпринимательница также откровенно добавляет: "Я не хочу спорить с налоговой о том, как именно должны трактоваться эти доходы, потому что в конце концов последнее слово все равно будет за ней".

По ее словам, такая дискуссия имела бы смысл, если бы все игроки рынка объединились и подняли этот вопрос на общенациональном уровне. Когда-то, еще до большой войны, подобные дискуссии действительно происходили.

Несмотря на приведенные выше цифры, на рынке Youtube сетка SIA "OO SOLUTION" не является огромной. Сама Виктория признает, что ее бизнес – это "бутиковое агентство", которое работает с небольшим количеством клиентов. Большую прибыль имеют значительно большие субъекты, которые также не все регистрируют партнерские договора с YouTube из Украины.

Мы пытались связаться с некоторыми игроками этого рынка, однако говорить под запись никто не согласился. Хотя и признавали анонимно, что проблема существует.

Политика YouTube говорит одно, а налоговая – другое

Во-первых, иметь КИК – контролируемую иностранную компанию – абсолютно легально. Никто украинских законов не нарушает в таком случае.

Государственная налоговая служба разъяснила 24 Каналу в комментарии, что резидент Украины, который контролирует КИК, обязан определить часть прибыли такой фирмы и включить его в общий налогооблагаемый доход, отразив это в годовой декларации.

Во-вторых, стоит понять, в чем принципиальная разница между роялти и доходом от предпринимательской деятельности. Именно здесь кроется противоречие между украинским налоговым кодексом и официальной политикой YouTube.

Украинское законодательство определяет роялти как плату за разрешение пользоваться чьим-то авторским произведением или изобретением. Например, если компания платит автору за право использовать его песню в фильме – это роялти.

Если же вы владелец фильма, а рекламодатель хочет, чтобы его продукт присутствовал в ленте, он заплатит вам не за право пользоваться фильмом, а за услугу по размещению рекламы в нем.

В таком случае это уже не роялти, а коммерческая сделка, где вы выступаете как рекламная площадка. Самое главное, вы контролируете цену за рекламу.

С YouTube все не так просто, ведь это что-то посередине:

с одной стороны, владельцы контента зарабатывают на том, что YouTube показывает рекламу в их видео. То есть формально это выглядит как предпринимательство, ведь автор получает долю с рекламной выручки, а не гонорар за творчество;

владельцы контента зарабатывают на том, что YouTube показывает рекламу в их видео. То есть формально это выглядит как предпринимательство, ведь автор получает долю с рекламной выручки, а не гонорар за творчество; с другой стороны, сами креаторы не устанавливают цену рекламы и не ведут переговоров с рекламодателями. Они позволяют платформе вставлять рекламу в свой контент. Поэтому с этой стороны это напоминает роялти – пассивный доход за использование платформой контента других лиц.

Приведенные выше позиции являются очень упрощенными и можно много над ними дискутировать. Скажем, если лицо регулярно получает доход от роялти, может ли это быть теоретически предпринимательством? Или целесообразно говорить, что креаторы вообще не имеют влияния на рекламу, которую YouTube вставляет в их видео, ведь опосредованно они могут это делать?

YouTube якобы расставил все точки над "і" в 2021 году, когда в собственной политике определил, что платежи от платформы по партнерской программе будут рассматриваться как роялти.

Однако Государственная налоговая служба Украины не подвластна правилам хостинга и действует в соответствии с украинским законодательством. Как уже было отмечено выше, ГНС классифицирует четко эти деньги как доход от предпринимательства.

Доходы с YouTube в украинском законодательстве НЕ являются роялти. Они квалифицируются как плата за рекламные услуги. Аргумент о "неконтролируемой цене" не меняет сути услуги в украинской налоговой логике,

– подтверждают юристы компании YANKIV.

Почему эта дискуссия так важна: роялти или предпринимательство; платить налоги в Украине, Латвии или США – разве это не просто юридическая формальность?

На самом деле нет. Наталья Гнатюк, основательница юридической компании Law Net., объясняет: все эти нюансы влияют на то, сколько денег в итоге остается в кармане блогера после уплаты налогов.

Роялти в США облагаются налогом по ставке 10%. В Украине же сумма налога может быть в разы больше:

если вы физическое лицо – 23%

если ФЛП на упрощенной системе – около 6%

если юридическое лицо – до 38%

Именно поэтому дело не только в юридических терминах, но и в реальной разнице между тем, что начисляет YouTube, и тем, что автор реально получает.

Украина сейчас не слишком выгодная страна для тех, кто зарабатывает на YouTube.

Как мы уже неоднократно замечали, что в США или Латвии считается роялти, у нас – предпринимательство. Налоги выше: с роялти в Украине надо заплатить почти 20%, тогда как во многих других странах – вдвое меньше.

Собственно, поэтому многие украинские компании регистрируются за рубежом, где правила проще, а государство уже научилось работать с цифровыми капиталами.

Мировая практика еще интереснее

Украина не единственная страна, где налоговое законодательство расходятся с позицией YouTube.

Наталья Гнатюк из Law Net. отмечает, что единого подхода к налогообложению YouTube-доходов в мире просто не существует. В каждой стране своя система правил, и каждая толкует их по-своему. Часто с целью получить большие налоговые поступления.

Во многих государствах налоговики склоняются к тому, что блогер – это предприниматель, который предоставляет услуги, а не автор, который получает роялти.

Так, в Германии Финансовый суд Дюссельдорфа еще в 2022 году признал деятельность стримера коммерческой, а деньги, полученные от зрителей – не пожертвованиями, а оплатой за предоставленные услуги. Суд акцентировал: если контент выходит регулярно и создан для прибыли, то это не творчество, а бизнес.

Подобный подход действует и в Индии, где доходы от YouTube приравниваются к бизнес-прибыли, независимо от того, это компания, или обычное физическое лицо.

В то же время некоторые государства рассматривают контент не как бизнес-услугу, а как произведение интеллектуальной собственности. Показательно, что ставка налога на роялти для юридических лиц в Латвии составляет 0%. Так страна фактически поощряет креаторов регистрировать у себя бизнес.

В США, где зарегистрирован YouTube, платформа выполняет роль налогового агента для блогеров, которые получают доход от просмотров в этой стране. Она автоматически снимает определенный процент налога еще до перечисления денег.

Его размер зависит от страны происхождения автора: если между США и государством креатора нет соглашения об избежании двойного налогообложения, ставка составляет 30%. И 10%, если такое соглашение есть (Украина его ратифицировала в 1994 году).

Мир не ждет – он адаптируется

Страны, которые первыми поняли ценность цифровых индустрий, создали для них простые и понятные правила. Именно поэтому креаторы регистрируют компании там, где государство не относится к YouTube как к "серой зоне", а видит в нем часть экономики.

Украина пока проигрывает эту гонку. Мы имеем талантливых авторов, огромную аудиторию и доходы, которые могли бы идти в бюджет, но обходят его из-за устаревших подходов к налогообложению.

Если государство хочет развивать украинскую YouTube-культуру, надо сделать ее привлекательной. В частности, определить монетизацию как роялти и снизить налог на роялти для авторов.

Последнее, что могло прийти вам в голову: "А может, просто не платить налоги?" – юристы компании YANKIV предупреждают, что такая стратегия может обернуться проблемами.

Если вы получаете выплаты от YouTube как обычное физическое лицо, без регистрации ФЛП, банк имеет право поинтересоваться источником средств и проверить, облагаются ли они налогом. Для блогеров, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, это уже не мелочи, ведь большие суммы автоматически привлекают внимание финансового мониторинга.

Другой риск – проверка со стороны налоговой.

Сейчас ГНС не имеет систематического мониторинга YouTube-доходов, однако рано или поздно этот механизм будет для них доступным. Если факт получения дохода будет установлен, придется уплатить 23% налога со всех поступлений и еще пеню.

Кроме того, статья 164 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает штраф за ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации от 17 до 85 тысяч гривен.