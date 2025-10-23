О том, как налоговая сфера регулирует доходы от YouTube, рассказывает 24 Канал, опираясь на материалы юридической компании Law Net., а также на комментарии экспертов из YANKIV.
Как налоги от YouTube влияют на госбюджет?
Специалисты считают, что для развития украинской YouTube-культуры государство должно сделать работу на платформе более привлекательной.
Одним из решений может стать определение доходов от монетизации как роялти и снижение налога на них для авторов.
Ситуация с налогообложением выплат от YouTube сейчас не урегулирована на государственном уровне. Однако юристы компании YANKIV предупреждают, что игнорирование налоговых обязательств может обернуться серьезными проблемами.
Сейчас ГНС не имеет систематического мониторинга YouTube-доходов, однако рано или поздно этот механизм будет для них доступным,
– говорят юристы.
Если блогер получает выплаты от YouTube как физическое лицо без регистрации ФЛП, банк имеет право проверить источник средств, а налоговые органы впоследствии могут начислить 23% налога со всех доходов, а также пеню.
Важно! Ведение хозяйственной деятельности без государственной регистрации наказывается штрафом от 17 до 85 тысяч гривен.
Для авторов, которые зарабатывают десятки тысяч долларов в месяц, это уже не мелочи, поскольку большие суммы привлекают внимание финансового мониторинга.
Эксперт из Law Net подчеркивает, что Украине следует адаптировать собственные нормы регуляции доходов от YouTube, чтобы поддержать креативную экономику и не терять потенциальные налоговые поступления.
Последние новости из налоговой системы
В Украине готовятся ввести новый налог на продажи, осуществленные через цифровые платформы. Нововведение не коснется мелких продавцов – те, кто зарабатывает менее 2 тысяч евро в год, останутся вне налогообложения.
По оценкам правительства, этот шаг позволит легализовать часть теневых финансовых операций и принесет государственному бюджету около 14 миллиардов гривен ежегодно.
Кроме того, 21 октября Верховная Рада приняла решение повысить ставку налога на прибыль для банковских учреждений до 50%. Новая норма вступит в силу уже в 2026 году. Прогнозируют, что это обеспечит бюджету дополнительные поступления в объеме от 15 до 23 миллиардов гривен в первый год действия повышенного налога.