Про те, як податкова сфера регулює доходи від YouTube, розповідає 24 Канал, спираючись на матеріали юридичної компанії Law Net., а також на коментарі експертів з YANKIV.

Як податки від YouTube впливають на держбюджет?

Фахівці вважають, що для розвитку української YouTube-культури держава повинна зробити роботу на платформі більш привабливою.

Одним із рішень може стати визначення доходів від монетизації як роялті та зниження податку на них для авторів.

Ситуація з оподаткуванням виплат від YouTube зараз не врегульована на державному рівні. Проте юристи компанії YANKIV попереджають, що ігнорування податкових зобов'язань може обернутися серйозними проблемами.

Наразі ДПС не має систематичного моніторингу YouTube-доходів, проте рано чи пізно цей механізм буде для них доступним,

– кажуть юристи.

Якщо блогер отримує виплати від YouTube як фізична особа без реєстрації ФОП, банк має право перевірити джерело коштів, а податкові органи згодом можуть нарахувати 23% податку з усіх доходів, а також пеню.

Важливо! Ведення господарської діяльності без державної реєстрації карається штрафом від 17 до 85 тисяч гривень.

Для авторів, які заробляють десятки тисяч доларів на місяць, це вже не дрібниці, оскільки великі суми привертають увагу фінансового моніторингу.

Експертка із Law Net підкреслює, що Україні варто адаптувати власні норми регуляції доходів від YouTube, аби підтримати креативну економіку та не втрачати потенційні податкові надходження.

