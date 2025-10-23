Доходи з YouTube в Україні: бізнесвумен пояснила найголовнішу проблему із законодавством
Журналісти дослідили, як українці отримують виплати з YouTube та скільки з них реально надходить у держбюджет. Система оподаткування монетизації відео в Україні досі невизначена.
Також вона відрізняється від світової практики. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла YouTube-креаторка та ексочільниця диджитал-напряму розважальних проєктів "Медіа групи Україна" Вікторія Кузьмик.
Яку проблему виокремлює Кузьмик?
Українські YouTube-креатори продовжують працювати в умовах невизначеності щодо оподаткування своїх доходів. Головна проблема, за словами Вікторії Кузьмик, полягає у відсутності чіткого законодавства, яке б регулювало виплати від платформи.
У багатьох країнах світу, зокрема в Латвії, доходи від YouTube вважаються роялті – тобто оплатою за використання контенту. В Україні ж Державна податкова служба автоматично трактує такі виплати як дохід від підприємницької діяльності.
У світі креатори отримують дохід від YouTube, який класифікується як роялті – аналогічно до того, як радіостанція платить авторам пісень, між якими транслюється реклама. Тобто це роялті-прибуток,
– зазначила Кузьмик.
Креаторка додала, що "не хочу сперечатися з податковою" щодо правильного трактування доходів, адже "останнє слово все одно буде за нею".
На думку бізнесвумен, обговорення цього питання мало б сенс лише в разі об'єднання всіх представників ринку. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення подібні дискусії вже були.
Останнє про оподаткування контенту
Відсутність чітких правил оподаткування доходів із YouTube ускладнює легальне надходження коштів до бюджету. Юристи попереджають, що ухилення від сплати податків може мати наслідки.
Українці, які у 2020 – 2022 роках отримували доходи через OnlyFans, не сплатили податків на 384,7 мільйона гривень. ДПС раніше повідомляла, що почала перевірку цих доходів.