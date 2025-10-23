Також вона відрізняється від світової практики. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла YouTube-креаторка та ексочільниця диджитал-напряму розважальних проєктів "Медіа групи Україна" Вікторія Кузьмик.

Яку проблему виокремлює Кузьмик?

Українські YouTube-креатори продовжують працювати в умовах невизначеності щодо оподаткування своїх доходів. Головна проблема, за словами Вікторії Кузьмик, полягає у відсутності чіткого законодавства, яке б регулювало виплати від платформи.

У багатьох країнах світу, зокрема в Латвії, доходи від YouTube вважаються роялті – тобто оплатою за використання контенту. В Україні ж Державна податкова служба автоматично трактує такі виплати як дохід від підприємницької діяльності.

У світі креатори отримують дохід від YouTube, який класифікується як роялті – аналогічно до того, як радіостанція платить авторам пісень, між якими транслюється реклама. Тобто це роялті-прибуток,

– зазначила Кузьмик.

Креаторка додала, що "не хочу сперечатися з податковою" щодо правильного трактування доходів, адже "останнє слово все одно буде за нею".

На думку бізнесвумен, обговорення цього питання мало б сенс лише в разі об'єднання всіх представників ринку. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення подібні дискусії вже були.

