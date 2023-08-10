Оделся как женщина, проник в школу, напал на 8-летнего ребенка: какая судьба постигла педофила из Киева

В Киеве педофил специально притворялся женщиной, чтобы попасть в учебное заведение. Когда злоумышленник оказался в школе, то совершил развратные действия в отношении маленькой девочки прямо на территории учебного заведения.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Педофилом оказался 49-летний житель Киева, не впервые развращающий несовершеннолетних.

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Подробности нападения на школьницу в Киеве

Злоумышленник надел парик и женскую одежду. После этого он попал в школьное здание Деснянского района столицы. Там педофил совершил развратные действия в отношении 8-летней школьницы прямо в туалете. Он воспользовался отсутствием других людей в помещении.

Впоследствии правоохранители задержали злоумышленника. Копы выяснили, что киевлянина уже судили за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних детей. Однако в тот раз он не сел за решетку. После внесения залога педофил стал скрываться.

Что дальше случилось с педофилом

В результате злоумышленника объявили в розыск. Педофил сбежал во Львовскую область. Там он продолжил развращать детей.

Когда педофил совершил очередное преступление, правоохранители его снова задержали. Местный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Злоумышленника наказали сроком на 10 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей. Также он был внесен в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Так выглядел задержанный педофил / Фото Офиса Генерального прокурора



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