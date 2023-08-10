Вдягнувся як жінка, проник у школу, напав на 8-річну дитину: яка доля спіткала педофіла з Києва

У Києві педофіл спеціально вдавав з себе жінку, щоб потрапити до навчального закладу. Коли зловмисник опинився у школі, то вчинив розпусні дії відносно маленької дівчинки прямо на території навчального закладу.

Інцидент стався у вересні 2021 року. Педофілом виявився 49-річний житель Києва, який не вперше розбещує неповнолітніх.

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Подробиці нападу на школярку у Києві

Зловмисник вдягнув перуку та жіноче вбрання. Після цього він потрапив у шкільну будівлю в Деснянському районі столиці. Там педофіл вчинив розпусні дії відносно 8-річної школярки прямо у вбиральні. Він скористався відсутністю інших людей у приміщенні.

Згодом правоохоронці затримали зловмисника. Копи з'ясували, що цього киянина вже судили за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей. Однак того разу він не сів за ґрати. Після внесення застави педофіл став переховуватися.

Що далі трапилося з педофілом

В результаті зловмисника оголосили у розшук. Педофіл втік до Львівської області. Там він продовжив розбещувати дітей.

Коли педофіл вчинив черговий злочин, правоохоронці його знову затримали. Місцевий суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Зловмисника покарали строком на 10 років позбавлення волі. До вступу вироку у законну силу він перебуватиме під вартою. Також його внесли до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Такий вигляд мав затриманий педофіл / Фото Офісу Генерального прокурора



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