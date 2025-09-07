Россияне мечтают об ударе по Европе: Буданов сказал, когда его можно ждать
- Кирилл Буданов прогнозирует, что угроза агрессии России против европейских стран может стать реальной ближе к 2030 году.
- Россия планирует потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия до 2037 года, что подтверждает ее агрессивные намерения.
На Западе осознают, что амбиции Кремля не заканчиваются на Украине. Кирилл Буданов сказал, когда угроза агрессии России против других стран Европы будет наибольшей.
Сейчас опасности для наших европейских партнеров со стороны России нет. Однако постепенно эта ситуация будет меняться, и угроза для Европы будет расти. Об этом в интервью для "Апостроф" рассказал руководитель ГУР МО, передает 24 Канал.
Когда Россия может напасть на Европу?
По словам Кирилла Буданова, нападение на европейские страны ближе к 2030 году – это абсолютная реальность. В Кремле мечтают нанести удар по Европе и будут к нему готовиться.
Европейцы знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать? Со временем увидим,
– подытожил глава ГУР.
Подтверждением недобрых намерений Москвы в отношении Европы является ее масштабная программа по перевооружению. Она, говорит разведчик, крупнейшая с 1980-х годов. В период до 2037 года оккупанты планируют потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия. Буданов отметил, что это огромная сумма.
Какие у России ближайшие планы?
- Генерал назвал летнее наступление врага частично неудачным. Противнику не удалось достичь ожидаемых результатов, однако он смог захватить небольшие территории. Осенью, по его словам, не стоит ожидать каких-то принципиально новых сценариев. Россияне недавно осуществили перегруппировку сил, и часть этих подразделений уже участвует в боях.
- Кирилл Буданов допустил вероятность проведения в России новой волны мобилизации, назвав ее серьезной угрозой. Частичная мобилизация ранее была проведена врагом осенью 2022 года, она вызвала негативную реакцию российского общества.