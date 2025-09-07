На Западе осознают, что амбиции Кремля не заканчиваются на Украине. Кирилл Буданов сказал, когда угроза агрессии России против других стран Европы будет наибольшей.

Сейчас опасности для наших европейских партнеров со стороны России нет. Однако постепенно эта ситуация будет меняться, и угроза для Европы будет расти. Об этом в интервью для "Апостроф" рассказал руководитель ГУР МО, передает 24 Канал.

Когда Россия может напасть на Европу?

По словам Кирилла Буданова, нападение на европейские страны ближе к 2030 году – это абсолютная реальность. В Кремле мечтают нанести удар по Европе и будут к нему готовиться.

Европейцы знают о такой угрозе. Как они будут на это реагировать? Со временем увидим,

– подытожил глава ГУР.

Подтверждением недобрых намерений Москвы в отношении Европы является ее масштабная программа по перевооружению. Она, говорит разведчик, крупнейшая с 1980-х годов. В период до 2037 года оккупанты планируют потратить 1,2 триллиона долларов на модернизацию оружия. Буданов отметил, что это огромная сумма.

Какие у России ближайшие планы?