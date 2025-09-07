На Заході усвідомлюють, що амбіції Кремля не завершуються на Україні. Кирило Буданов сказав, коли загроза агресії Росії проти інших країн Європи буде найбільшою.

Наразі небезпеки для наших європейських партнерів з боку Росії немає. Однак поступово ця ситуація змінюватиметься, і загроза для Європи зростатиме. Про це в інтерв'ю для "Апостроф" розповів керівник ГУР МО, передає 24 Канал.

Коли Росія може напасти на Європу?

За словами Кирила Буданова, напад на європейські країни ближче до 2030 року – це абсолютна реальність. У Кремлі мріють завдати удару по Європі і будуть до нього готуватися.

Європейці знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати? З часом побачимо,

– підсумував очільник ГУР.

Підтвердженням недобрих намірів Москви щодо Європи є її масштабна програма з переозброєння. Вона, каже розвідник, найбільша з 1980-х років. У період до 2037 року окупанти планують витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї. Буданов наголосив, що це велетенська сума.

Які у Росії найближчі плани?