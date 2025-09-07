Росіяни мріють про удар по Європі: Буданов сказав, коли його можна чекати
- Кирило Буданов прогнозує, що загроза агресії Росії проти європейських країн може стати реальною ближче до 2030 року.
- Росія планує витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї до 2037 року, що підтверджує її агресивні наміри.
На Заході усвідомлюють, що амбіції Кремля не завершуються на Україні. Кирило Буданов сказав, коли загроза агресії Росії проти інших країн Європи буде найбільшою.
Наразі небезпеки для наших європейських партнерів з боку Росії немає. Однак поступово ця ситуація змінюватиметься, і загроза для Європи зростатиме. Про це в інтерв'ю для "Апостроф" розповів керівник ГУР МО, передає 24 Канал.
Коли Росія може напасти на Європу?
За словами Кирила Буданова, напад на європейські країни ближче до 2030 року – це абсолютна реальність. У Кремлі мріють завдати удару по Європі і будуть до нього готуватися.
Європейці знають про таку загрозу. Як вони будуть на це реагувати? З часом побачимо,
– підсумував очільник ГУР.
Підтвердженням недобрих намірів Москви щодо Європи є її масштабна програма з переозброєння. Вона, каже розвідник, найбільша з 1980-х років. У період до 2037 року окупанти планують витратити 1,2 трильйона доларів на модернізацію зброї. Буданов наголосив, що це велетенська сума.
Які у Росії найближчі плани?
- Генерал назвав літній наступ ворога частково невдалим. Противнику не вдалося досягнути очікуваних результатів, однак він зміг захопити невеликі території. Восени, за його словами, не варто очікувати якихось принципово нових сценаріїв. Росіяни нещодавно здійснили перегрупування сил, і частина цих підрозділів уже бере участь у боях.
- Кирило Буданов допустив ймовірність проведення в Росії нової хвилі мобілізації, назвавши її серйозною загрозою. Часткова мобілізація раніше була проведена ворогом восени 2022 року, вона викликала негативну реакцію російського суспільства.