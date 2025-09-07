Відповідну заяву Кирило Буданов зробив під час інтерв'ю в програмі "Хід Тузова" на Апостроф TV, передає 24 Канал.

Як в розвідці оцінили літній наступ росіян?

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов назвав літній наступ російської армії частково невдалим.

За його словами, попри те що окупанти змогли тимчасово захопити невеликі території, загалом наступ не приніс їм очікуваних результатів.

Зверніть увагу! Буданов додав, що повністю провальним його теж не можна назвати, адже втрати є з обох боків.

Очільник української розвідки наголосив, що Росія не припиняє наступальних дій, водночас на осінь не варто очікувати якихось принципово нових сценаріїв.

Кирило Буданов розповів, що ворог нещодавно провів перегрупування сил, і частина цих підрозділів вже бере участь у боях.

Також глава ГУР зауважив, що російські війська поступово виснажуються – війна триває ще з 2014 року, і за цей час навіть велика армія втрачає ресурс.

За 12 років будь-які збройні сили виснажуються так чи інакше. З іншого боку, такого досвіду, як маємо ми і вони, станом на зараз не має більше ніхто,

– підкреслив Кирило Буданов.

Яка ситуація на фронті?