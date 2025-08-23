В Харьковской области четверо мужчин совершили разбойное нападение на мать военнослужащего. Они пытались завладеть деньгами ее сына.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

Что известно о нападении на мать военного?

Полиция рассказала, что злоумышленники знали, что сын потерпевшей является военнослужащим ВСУ. Они предположили, что заработанные им на передовой деньги могут храниться дома у матери.

Двое нападавших цинично проникли в квартиру, связали потерпевшую, надели ей на лицо маску, устроили беспорядок в доме и начали требовать деньги и золотые украшения.

Пожилая женщина имела только 2 тысячи гривен, которые откладывала на лекарства. Она предложила отдать эти деньги, однако нападавшие их не взяли, забрав только мобильный телефон. Когда они вышли из квартиры, сразу были задержаны полицейскими. Отдельно задержаны и пособник и организатор этого дерзкого преступления,

– рассказал начальник отдела полиции Харьковщины Александр Жидков.

Как вспоминает потерпевшая, услышав, как открывается дверь, она подумала, что приехал ее сын. Но в квартиру ворвались двое злоумышленников, посадили ее в кресло, связали и начали требовать деньги.

"Очень испугалась, думала, что это мой конец. Но уже через 15 минут в квартиру вошли полицейские. Они меня развязали и вызвали скорую", – поделилась женщина.

Рэкетиров задержали на Харьковщине / фото полиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое. Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

