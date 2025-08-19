Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Смотрите также В Харькове мужчина напал с ножом на трех военнослужащих ТЦК и полицейского
Что известно об изнасиловании девочки на Закарпатье?
В Воловце 21-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Его действия привели к ее беременности. Женщина в понедельник, 18 августа, обратилась в полицию и заявивла, что ее ребенка изнасиловали.
Полицейские отделения полиции №2 Мукачевского районного управления начали расследование и нашли предполагаемого насильника. Стало известно, что нцидент случился в июне в одном из населенных пунктов района.
Во время опроса мужчины он признался в содеянном. Так правоохранители сообщили фигуранту о подозрении за изнасилование ребенка, которая не достигла четырнадцати лет.
Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Последние новости об изнасиловании детей
В Киеве полицейского осудили за изнасилование 10-летнего ребенка. Бывший участковый столичной полиции совершил сексуальное насилие над ребенком и угрожал посадить его родителей, если он кому-то расскажет о преступлении. Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы, ему также запретили работать в правоохранительных органах. Осужденный отрицал вину.
В Киевской области в мае 34-летнего мужчину задержали за изнасилование 15-летнюю девушку. Перед этим он угостил ее алкоголем и пригласил к себе домой. Суд взял преступника под стражу.
В Сумской области 39-летний мужчина получил 15 лет заключения за систематическое изнасилование падчерицы и ее подруги. Чтобы девушки не рассказали о действиях преступника, он угрожал им расправой.