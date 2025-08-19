Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Что известно об изнасиловании девочки на Закарпатье?

В Воловце 21-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Его действия привели к ее беременности. Женщина в понедельник, 18 августа, обратилась в полицию и заявивла, что ее ребенка изнасиловали.

Полицейские отделения полиции №2 Мукачевского районного управления начали расследование и нашли предполагаемого насильника. Стало известно, что нцидент случился в июне в одном из населенных пунктов района.

Во время опроса мужчины он признался в содеянном. Так правоохранители сообщили фигуранту о подозрении за изнасилование ребенка, которая не достигла четырнадцати лет.

Сейчас подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Полицейские продолжают досудебное расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

