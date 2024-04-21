Проверяют причастность к ДРГ: в Нацполиции рассказали детали задержания нападавших из Винницкой области

Мужчин, которые напали на патрульных в Винницкой области, в результате чего один полицейский погиб, а второй был ранен, задержали в Одесской области. Они скрывались в заброшенном здании и планировали сбежать за границу.

Злоумышленников задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Пресс-секретарь Национальной полиции Елена Бережная сообщила в эфире 24 Канала, что началось следствие, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.

Подробнее Убийство 20-летнего полицейского в Винницкой области: все, что известно об инциденте

Что известно о нападавших

Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области скрылись с места событий. Раненый полицейский смог вызвать подмогу и сообщить о происшествии. Тогда же началась полицейская операция. Все силы и подразделения полиции были привлечены к раскрытию этого преступления и установления местонахождение нападавших.

В рамках сложной успешной полицейской операции, нападающих задержали. Мужчины скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области. Они намеревались выехать за границу. Задержанные сказали, перевозили боевые гранаты, поэтому напали на полицейских. Однако, так ли это – установит следствие,

– рассказала Елена Бережная.

Совместно с Управлением Службы безопасности Украины проверяют информацию на причастность этих мужчин к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

"Следствие будет устанавливать все обстоятельства, мотивы и причины совершения преступления. Даже если там действительно было оружие в багажнике, то совершать нападение и убивать из-за этого полицейского не кажется логичным", – добавила пресс-секретарь Нацполиции.

Заметим, что в сети распространяется информация о том, что нападавшие были сторонниками УПЦ МП. Однако пока официальных данных, которые это подтверждают, нет. Все детали дела, которые смогут раскрыть, сообщат позже.

Детали убийства полицейского

Во время комендантского часа в субботу, 20 апреля, патрульные полицейские в Винницкой области остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Один из мужчин в машине был в камуфляжной форме. Полицейский попросил показать содержимое багажника, мужчины согласились.

Выяснилось, что в багажнике был закрытый ящик. Мужчины начали искать, чем его открыть, подошли к водительскому сиденью. Тогда младший мужчина напал на полицейского, сильно его избив. Другой 20 полицейский открыл огонь, защищая своего напарника. Он произвел три выстрела в водителя, но не смог его остановить.

Полицейский ранил отца. Его состояние стабильное. Во время задержания ему оказали помощь, но его состояние было стабильным,

– сообщила пресс-секретарь Нацполиции.

Тогда младший мужчина застрелил 20-летнего полицейского. Им был рядовой полиции Максим Зарецкий. Его напарник – капитан Максим Шарапанский – ранен. Его госпитализировали, сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.