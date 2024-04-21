Перевіряють причетність до ДРГ: в Нацполіції розповіли деталі затримання нападників з Вінниччини

Чоловіків, які напали на патрульних у Вінницькій області, внаслідок чого один поліцейський загинув, а другий був поранений, затримали в Одеській області. Вони переховувалися у закинутій будівлі та планувати втекти за кордон.

Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Речниця Національної поліції Олена Бережна повідомила в етері 24 Каналу, що розпочалося слідство, аби з'ясувати усі обставини злочину.

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Що відомо про нападників

Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині втекли з місця подій. Поранений поліцейський зміг викликати підмогу та повідомити про подію. Тоді ж почалась поліцейська операція. Всі сили та підрозділи поліції були залучені до розкриття цього злочину та встановлення місцеперебування нападників.

В межах складної успішної поліцейської операції, нападників затримали. Чоловіки переховувались у закинутій будівлі на території Одеської області. Вони мали намір виїхати за кордон. Затримані сказали, перевозили бойові гранати, тому напали на поліцейських. Проте, чи це так – встановить слідство,

– розповіла Олена Бережна.

Спільно з Управлінням Служби безпеки України перевіряють інформацію на причетність цих чоловіків до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

"Слідство встановлюватиме всі обставини, мотиви та причини скоєння злочину. Навіть якщо там справді була зброя у багажнику, то скоювати напад та вбивати через це поліцейського не здається логічним", – додала речниця Нацполіції.

Зауважимо, що у мережі шириться інформація про те, що нападники були прихильниками УПЦ МП. Проте наразі офіційних даних, які це підтверджують, немає. Усі деталі справи, які зможуть розкрити, повідомлять згодом.

Деталі вбивства поліцейського

Під час комендантської години у суботу, 20 квітня, патрульні поліцейські на Вінниччині зупинили автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Один із чоловіків у машині був у камуфляжній формі. Поліцейський попросив показати вміст багажника, чоловіки погодилися.

З'ясувалося, що у багажнику був закритий ящик. Чоловіки почали шукати, чим його відкрити, підійшли до водійського сидіння. Тоді молодший чоловік напав на поліцейського, сильно його побивши. Інший 20 поліцейський відкрив вогонь, захищаючи свого напарника. Він здійснив три постріли у водія, але не зміг його зупинити.

Поліцейський поранив батька. Його стан стабільний. Під час затримання йому надали допомогу, але його стан був стабільним,

– повідомила речниця Нацполіції.

Тоді молодший чоловік застрелив 20-річного поліцейського. Ним був рядовий поліції Максим Зарецький. Його напарник – капітан Максим Шарапанський – поранений. Його госпіталізували, наразі життю чоловіка нічого не загрожує.