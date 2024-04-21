По словам нападавших, их мотивом нападения стало то, что они перевозили боевые гранаты. Также сейчас проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.
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Момент задержания подозреваемых
Национальная полиция Украины опубликовала видео задержания подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области.
Отец и сын, которые являются военнослужащими, были найдены и арестованы в заброшенном здании в Одесской области в воскресенье, 21 апреля.
На кадрах видно процесс их задержания и осмотр автомобиля и личных вещей. В машине и на одежде обнаружены следы крови, поскольку один из нападавших был ранен погибшим полицейским.
Задержание подозреваемых: смотрите видео
Полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства,
– говорится в сообщении.
Сейчас вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.
Как проходило задержание нападавших / Фото Нацполиция
Нападение на полицейских в Винницкой области: что известно
- Ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое патрульных остановили автомобиль с двумя мужчинами. На просьбу открыть ящики в машине для проверки, мужчины открыли огонь.
- На месте происшествия погиб 20-летний Максим Зарецкий. Он был единственным сыном в своей семье и учился в Национальной академии внутренних дел.
- В сети распространяли информацию, что нападающими являются Валерий и Виталий Василака, которые являются военнослужащими одной из частей Сухопутных войск ВСУ.
- Уже на следующий день, 21 апреля, подозреваемых мужчин было задержаны в Одесской области спецподразделением КОРД.