По словам нападавших, их мотивом нападения стало то, что они перевозили боевые гранаты. Также сейчас проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

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Момент задержания подозреваемых

Национальная полиция Украины опубликовала видео задержания подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области.

Отец и сын, которые являются военнослужащими, были найдены и арестованы в заброшенном здании в Одесской области в воскресенье, 21 апреля.

На кадрах видно процесс их задержания и осмотр автомобиля и личных вещей. В машине и на одежде обнаружены следы крови, поскольку один из нападавших был ранен погибшим полицейским.

Задержание подозреваемых: смотрите видео

Полицейские изъяли окровавленную одежду, обувь фигурантов, документы и другие вещественные доказательства,

– говорится в сообщении.

Сейчас вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины проверяется их причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Как проходило задержание нападавших / Фото Нацполиция

Нападение на полицейских в Винницкой области: что известно