В Киеве неизвестные мужчины якобы напали на военного, который двигается на колесном кресле. Об инциденте написали в сети. Полиция увидела видео и отреагировала на хулиганство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичных правоохранителей.

Смотрите также Во Львове парень и девушка пытались устроить теракт: их задержали

Полиция ищет участников нападения на военного в Киеве

Вечером 13 октября полицейские нашли видео, на котором зафиксировано нападение трех человек на мужчину в военной форме на улице Паньковской. Видно, что неизвестные сначала несколько раз ударили пострадавшего, а затем сбросили его с кресла колесного на землю.

Наряды полиции поехали на место нападения после увиденного, ведь никаких сообщений о нападении ранее не поступало. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения.

Выяснилось, что нападение на военного могло быть ненастоящим, а, вероятно, был совершен с целью провокации. Полиция ищет участников инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства.

Полиция расследует нападения на людей: последние новости