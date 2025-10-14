Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на столичных правоохранителей.
Полиция ищет участников нападения на военного в Киеве
Вечером 13 октября полицейские нашли видео, на котором зафиксировано нападение трех человек на мужчину в военной форме на улице Паньковской. Видно, что неизвестные сначала несколько раз ударили пострадавшего, а затем сбросили его с кресла колесного на землю.
Наряды полиции поехали на место нападения после увиденного, ведь никаких сообщений о нападении ранее не поступало. Правоохранители опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения.
Выяснилось, что нападение на военного могло быть ненастоящим, а, вероятно, был совершен с целью провокации. Полиция ищет участников инцидента, чтобы выяснить все обстоятельства.
Полиция расследует нападения на людей: последние новости
В Киеве мужчина ограбил раненого военного в кресле колесном. 32-летний киевлянин украл деньги и бросил пострадавшего. Нападавшего задержали, за содеянное ему грозит до 10 лет заключения.
В Киеве водитель легковушки напал на велосипедиста и сильно избил его. Конфликт возник из-за того, что пострадавший сделал мужчине замечание относительно парковки автомобиля на велополосе. Велосипедист попал в больницу в тяжелом состоянии, а водителя авто взяли под стражу на 60 дней с правом внесения залога в размере пяти миллионов гривен.
В Сумской области 7 октября группа подростков напала на девушку, избив ее и применив слезоточивый газ. Всех хулиганов удалось найти, следователи работают с их родителями.