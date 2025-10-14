Укр Рус
14 жовтня, 10:14
3

Побили та скинули з крісла колісного: поліція з'ясувала, чи дійсно в Києві напали на військового

Дар'я Смородська
Основні тези
  • Поліція Києва розслідує напад на військового на вулиці Паньківській, зафіксований на відео.
  • Правоохоронці розшукують учасників для з'ясування деталей.

У Києві невідомі чоловіки нібито напали на військового, який рухається на колісному кріслі. Про інцидент написали в мережі. Поліція побачила відео та відреагувала на хуліганство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на столичних правоохоронців.

Поліція шукає учасників нападу на військового в Києві

Увечері 13 жовтня поліціянти знайшли відео, на якому зафіксовано напад трьох людей на чоловіка у військовій формі на вулиці Паньківській. Видно, що невідомі спочатку кілька разів ударили постраждалого, а потім скинули його з крісла колісного на землю. 

Наряди поліції поїхали на місце нападу після побаченого, адже ніяких повідомлень щодо нападу раніше не надходило. Правоохоронці опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження. 

З'ясувалося, що напад на військового міг бути несправжнім, а, ймовірно, був скоєний з метою провокації. Поліція шукає учасників інциденту, аби з'ясувати всі обставини.

