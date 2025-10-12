Правоохоронці розслідують справу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Сумської області.

Що відомо про напад підлітків на дівчину?

В одному з населених пунктів Конотопського району 7 жовтня група підлітків напала на дівчину. Вони побили її та застосували проти неї газовий балончик.

Мережею ширилось відео, на якому група підлітків напала на дівчину. На кадрах видно як її збивають з ніг, б'ють ногами, тягнуть за волосся, а потім розпилюють в обличчя сльозогінний газ.

Напад на неповнолітню на Сумщині: дивіться відео

Поліція відкрила два кримінальні провадження за статтями Кримінально кодексу України хуліганство, вчинене групою осіб, та умисне легке тілесне ушкодження.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. З ними та їхніми батьками наразі працюють слідчі. Усі деталі інциденту встановлюються.

