Особи "героїв" уже встановили, а на їхніх батьків склали протоколи. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію.

Чи покарали хлопців, які погрожували пенсіонеркам?

Жодних звернень до поліції щодо інциденту не надходило. Однак аби не залишити потенційно небезпечний випадок поза увагою, правоохоронці зареєстрували інформацію до Єдиного обліку заяв і повідомлень.

Зрештою, особи підлітків встановили – це 14-річний, 15-річний і 16-річний хлопці. З ними та батьками вже провели профілактичну бесіду.

Підлітки погрожували пістолетом бабусям: дивіться відео

(Обережно, 18+! Містить нецензурну лексику)

Окрім того, за фактом неналежного виконання батьками обов'язків щодо виховання дітей, складено адміністративні протоколи.

Зверніть увагу! Поліція наполягає на необхідності контролювати дитяче дозвілля та стежити за тим, які речі потрапляють у поле зору чи до рук вашої дитини.

