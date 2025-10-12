Сталось це після того, як напередодні молодь демонструвала нацистські жести. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оболонську єврейську громаду.

Обставини нападу біля синагоги в Києві

Під час Шабату в Оболонській синагозі стався, ймовірно, антисемітський інцидент. За даними єврейської громади Києва, близько 15:00 11 жовтня кілька молодиків підійшли до будівлі синагоги та почали "демонстративно зігувати".

Один із членів громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, нападники "залили його сльозогінним газом" із двох балончиків і втекли.

Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина,

– йдеться в повідомленні.

Поліція відреагувала на інцидент. Правоохоронці дізналися про подію з соцмереж.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини нападу та встановлює учасників. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

