Сталось це після того, як напередодні молодь демонструвала нацистські жести. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Оболонську єврейську громаду.
Дивіться також На Тернопільщині проводили обшуки в Почаївській лаврі: у поліції назвали причину
Обставини нападу біля синагоги в Києві
Під час Шабату в Оболонській синагозі стався, ймовірно, антисемітський інцидент. За даними єврейської громади Києва, близько 15:00 11 жовтня кілька молодиків підійшли до будівлі синагоги та почали "демонстративно зігувати".
Один із членів громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, нападники "залили його сльозогінним газом" із двох балончиків і втекли.
Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина,
– йдеться в повідомленні.
Поліція відреагувала на інцидент. Правоохоронці дізналися про подію з соцмереж.
Наразі поліція з'ясовує всі обставини нападу та встановлює учасників. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.
Останні новини про єврейську громаду
2 жовтня у Манчестері стався розбійний напад на синагогу. ЗМІ припускають, що причиною інциденту міг бути антисемітизм. Подія збіглася з Йом-Кіпуром – найважливішим святом юдейського календаря, коли в храмах перебуває багато вірян. Поранено чотирьох людей.
Унаслідок удару дронів-камікадзе у серпні по Одесі постраждала історична синагога Пересип. Усередині виникла пожежа.
На автотрасі Київ – Одеса 20 вересня трапилася аварія за участі автобуса з хасидами. Ніхто не постраждав.