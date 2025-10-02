Трагедія припала на Йом-Кіпур – найсвятіший день у юдейському календарі, коли синагоги переповнені вірянами для молитов і посту. Про таке розповідає BBC News, передає 24 Канал.

Читайте також Жахлива смерть Коррі Сандерса: головного суперника в кар'єрі Кличка вбили на вечірці у ресторані

Які причини й наслідки інциденту в синагозі Манчестера?

За розкладом на сайті Heaton Park Synagogue, о 9 ранку в храмі мала розпочатися ранкова молитва Шахаріт, присвячена роздумам і спокуті. Однак вже за півгодини на місце прибули правоохоронці через напад чоловіка із ножем на вірян.



Синагога в Манчестері, в якій стався напад / Зображення BBC

Внаслідок цього наразі поліція повідомила про поранення чотирьох людей. Місцева служба швидкої допомоги оголосила про пріоритетність надання допомоги постраждалим через трагедію у Крампсоллі.

Мер міста Енді Бернхем схарактеризував подію як серйозний інцидент і порадив уникати району, додавши, що безпосередня небезпека минула завдяки ефективній роботі людей на місці та поліції.

За свідченнями поліції, підозрюваний у нападі був застрелений поліцією на місці. Наразі триває розслідування всіх обставин злочину.



Підозрюваний у нападі на синагогу / Фото BBC

Мотиви зловмисника не уточнюють, проте контекст Йом-Кіпуру може вказувати на антисемітський характер, хоча це не підтверджено.

Смертельні трагедії у світі: останні новини