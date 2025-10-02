Трагедія припала на Йом-Кіпур – найсвятіший день у юдейському календарі, коли синагоги переповнені вірянами для молитов і посту. Про таке розповідає BBC News, передає 24 Канал.
Які причини й наслідки інциденту в синагозі Манчестера?
За розкладом на сайті Heaton Park Synagogue, о 9 ранку в храмі мала розпочатися ранкова молитва Шахаріт, присвячена роздумам і спокуті. Однак вже за півгодини на місце прибули правоохоронці через напад чоловіка із ножем на вірян.
Синагога в Манчестері, в якій стався напад / Зображення BBC
Внаслідок цього наразі поліція повідомила про поранення чотирьох людей. Місцева служба швидкої допомоги оголосила про пріоритетність надання допомоги постраждалим через трагедію у Крампсоллі.
Мер міста Енді Бернхем схарактеризував подію як серйозний інцидент і порадив уникати району, додавши, що безпосередня небезпека минула завдяки ефективній роботі людей на місці та поліції.
За свідченнями поліції, підозрюваний у нападі був застрелений поліцією на місці. Наразі триває розслідування всіх обставин злочину.
Підозрюваний у нападі на синагогу / Фото BBC
Мотиви зловмисника не уточнюють, проте контекст Йом-Кіпуру може вказувати на антисемітський характер, хоча це не підтверджено.
Смертельні трагедії у світі: останні новини
У Нідерландах 22 вересня правоохоронці застрелили 15-річного юнака, якого підозрювали в крадіжці електровелосипеда. Подія відбулася просто на учах у десятків людей, зокрема дітей.
Днями в реабілітаційному центрі на Коні-Айленді 95-річна Галина Смірнова, яка страждає на деменцію, ймовірно, вбила 89-річну Ніну Кравцову. Загибла мала українське коріння.
18 вересня в тауншипі Кодорус, штат Пенсильванія, сталася перестрілка, внаслідок якої троє поліцейських загинули, ще двоє отримали важкі поранення. Правоохоронці ліквідували нападника.