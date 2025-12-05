Большая опасность, – подполковник отреагировал на убийство военного ТЦК во Львове
- Во Львове во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко, нанеся ему смертельное ранение.
- Подполковник Максим Жорин отметил важность возвращения доверия к армии и справедливости мобилизационных процессов во избежание внутренней конфронтации в Украине.
Во Львове во время проверки документов мужчина напал на военнослужащего ТКЦ и нанес ему смертельное ранение. Погибшим оказался ветеран российско-украинской войны с боевым опытом Юрий Бондаренко.
Подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что частично в этой трагедии заметна работа россиян. Они активно работают в информационном направлении, чтобы повлиять на мысли украинского общества.
Что влияет на настроения людей?
На тревожность общества влияют многие факторы. Говорится об общей государственной информационной работе, также это и потеря доверия к государственным институтам, потеря репутации армии. В общем есть очень много причин
Конечно, ни одна из них не может хоть как-то оправдать не то, что убийство военного, но и даже нападения, избиения, которые случаются. Все эти факторы не оправдывают подобных поступков,
– отметил заместитель командира 3 армейского корпуса.
К сожалению, люди достаточно сильно ведутся на информационные кампании, они влияют на их состояние. Поэтому нужно работать над тем, чтобы вернуть доверие и справедливость.
"Ситуация действительно достаточно напряженная и это может нести большую опасность. На этом фоне в обществе может появиться конфронтация или поляризация внутри страны", – добавил военный.
Как изменить отношение украинцев к мобилизации?
Стоит понимать, что ни одна война в истории не происходила без мобилизационных процессов. Сейчас идет война всей страны, а не локальный конфликт. К тому же наш враг значительно больше.
Без мобилизации обойтись не получится, но нужно мобилизационное состояние общества, которое должно быть готово защищать свою страну и работать ради победы,
– подчеркнул Максим Жорин.
По его словам, 3 армейский корпус работает благодаря тому, что люди им доверяют. Они не сомневаются в решениях командиров, их знанием на поле боя. Кроме этого, корпус внедряет современные методы, которые позволяют уберечь жизнь личного состава.
Есть доверие человека к подразделению в которое он попадает. Это одна из самых больших мотиваций, которая может быть. Именно это доверие надо вернуть, а также чувство справедливости, которых сегодня становится меньше,
– добавил подполковник.
Также важна справедливость мобилизационных классов, ведь действительно сложилась ситуация, когда определенных людей забирают, а других нет. Люди не могут покупать брони, чтобы не воевать.
Наш политикум несет полную ответственность за то, чтобы вернуть доверие к армии. Сегодня армию, государственные органы хотят дискредитировать. Мы видим постоянные скандалы с депутатами, коррупцию – все это точно не мотивирует людей защищать свою страну.
Убийство военного во Львове: главное
- Инцидент произошел на перекрестке улиц Ефремова – Японская. Во время проверки документов военнослужащими ТЦК мужчина начал вести себя агрессивно и отказался их показывать. Далее он набросился на военного и ударил его ножом в паховую область. Возникло массивное кровотечение от которого тот умер.
- Впоследствии стало известно, что пострадавшим является 37-летний ветеран Юрий Бондаренко, который воевал еще с 2015 года. После ранения его комиссовали, но он продолжал служить в ТЦК. Во Львовской ОГА отметили, что это было вооруженное нападение на военного. Там добавили, что, к сожалению, человек погиб в тылу от рук того, кого защищал.
- Нападавшего уже задержали. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Мужчину обвиняют по двум статьям – умышленное нанесение телесных повреждений, которое привело к смерти, а также причинение повреждений должностному лицу в связи с выполнением служебных обязанностей.