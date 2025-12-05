Велика небезпека, – підполковник відреагував на вбивство військового ТЦК у Львові

У Львові під час перевірки документів чоловік напав на військовослужбовця ТКЦ та завдав йому смертельного поранення. Загиблим виявився ветеран російсько-української війни з бойовим досвідом Юрій Бондаренко.

Підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін розповів 24 Каналу, що частково у цій трагедії помітна робота росіян. Вони активно працюють в інформаційному напрямку, щоб вплинути на думки українського суспільства.

До теми Вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: яке покарання загрожує підозрюваному

Що впливає на настрої людей?

На тривожність суспільства впливають багато факторів. Мовиться про загальну державну інформаційну роботу, також це і втрата довіри до державних інституцій, втрата репутації армії. Загалом є дуже багато причин

Звісно, жодна з них не може хоч якось виправдати не те, що вбивство військового, але й навіть напади, побиття, які трапляються. Всі ці фактори не виправдовують подібних вчинків,

– наголосив заступник командира 3 армійського корпусу.

На жаль, люди досить сильно ведуться на інформаційні кампанії, вони впливають на їхні стан. Тому потрібно працювати над тим, щоб повернути довіру та справедливість.

"Ситуація дійсно досить напружена і це може нести велику небезпеку. На цьому тлі у суспільстві може з'явитися конфронтація або поляризація всередині країни", – додав військовий.

Як змінити ставлення українців до мобілізації?

Варто розуміти, що жодна війна в історії не відбувалася без мобілізаційних процесів. Зараз триває війна всієї країни, а не локальний конфлікт. До того ж наш ворог є значно більшим.

Без мобілізації обійтися не вийде, але потрібен мобілізаційний стан суспільства, яке має бути готовий захищати свою країну та працювати задля перемоги,

– наголосив Максим Жорін.

За його словами, 3 армійський корпус працює завдяки тому, що люди їм довіряють. Вони не сумніваються у рішеннях командирів, їхнім знанням на полі бою. Крім цього, корпус впроваджує сучасні методи, які дозволяють вберегти життя особового складу.

Є довіра людини до підрозділу в який вона потрапляє. Це одна з найбільших мотивацій, яка може бути. Саме цю довіру треба повернути, а також відчуття справедливості, яких сьогодні стає менше,

– додав підполковник.

Також важливою є справедливість мобілізаційних класів, адже дійсно склалася ситуація, коли певних людей забирають, а інших ні. Люди не можуть купувати броні, щоб не воювати.

Наш політикум несе повну відповідальність за те, щоб повернути довіру до війська. Сьогодні армію, державні органи хочуть дискредитувати. Ми бачимо постійні скандали з депутатами, корупцію – все це точно не мотивує людей захищати свою країну.

Вбивство військового у Львові: головне