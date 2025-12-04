Таку інформацію розповів керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".

Що зараз відомо про справу?

Сергій Янчишин повідомив, що нападнику готують підозру за двома статтями – 121 частини 2 Кримінального кодексу України, а також за статтею 350 частини 3 Кримінального кодексу України.

Зокрема, це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, а також умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків,

– розповів він.

За його словами, наразі нападнику готують повідомлення про підозру. Санкція однієї статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі, а інша – покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.

Що цьому передувало?