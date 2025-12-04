Таку інформацію розповів керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми-Україна".
Що зараз відомо про справу?
Сергій Янчишин повідомив, що нападнику готують підозру за двома статтями – 121 частини 2 Кримінального кодексу України, а також за статтею 350 частини 3 Кримінального кодексу України.
Зокрема, це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, а також умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень службовій особі у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
– розповів він.
За його словами, наразі нападнику готують повідомлення про підозру. Санкція однієї статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі, а інша – покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.
Що цьому передувало?
Увечері 3 грудня у Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК. Нападник відмовлявся показувати документи під час перевірки та не реагував на вимоги правоохоронців. Його поведінка була агресивною.
Чоловік ножем вдарив в пахову ділянку військового, пошкодивши аорту. Потерпілим виявився ветеран Юрій Бондаренко. Його госпіталізували, але попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні.
Йому було 37 років. Юрій Бондаренко був ветераном АТО, якого комісували після поранення. Також він знову мобілізувався попри проблеми зі здоров'ям у 2024 році, після чого перевівся в ТЦК.