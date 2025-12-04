Такую информацию рассказал руководитель Франковской окружной прокуратуры Львова Сергей Янчишин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

Смотрите также Унижал и бил военных: на Прикарпатье ГБР задержало руководителя районного ТЦК

Что сейчас известно о деле?

Сергей Янчишин сообщил, что нападающему готовят подозрение по двум статьям – 121 части 2 Уголовного кодекса Украины, а также по статье 350 части 3 Уголовного кодекса Украины.

В частности, это умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего, а также умышленное причинение тяжких телесных повреждений должностному лицу в связи с выполнением служебных обязанностей,

– рассказал он.

По его словам, сейчас нападающему готовят сообщение о подозрении. Санкция одной статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы, а другая – наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

Что этому предшествовало?