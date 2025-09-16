В украинском политикуме звучат предположения, что война может в ближайшее время завершиться. Однако расходы, предусмотренные в бюджете Украины на 2026 год, свидетельствуют о другом.

Секретарь оборонного комитета парламента, народный депутат Украины и полковник СБУ Роман Костенко рассказал в эфире 24 Канала, почему он не поддерживает определенный законопроект, связанный с программой финансовой поддержки Ukraine Facility. Также в бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение пенсий и прожиточного минимума, что может свидетельствовать о подготовке к выборам.

Читайте Бюджет Украины на 2026 год: на что потратят больше денег, а какие расходы "порежут"

Продолжится ли война в 2026 году?

Костенко отметил, что он не видит признаков того, что война закончится.

"Если мы посмотрим на бюджет страны, который подало правительство, то с 4,5 триллиона гривен общего бюджета нашей страны, 2,5 триллиона гривен – расходы на оборону. Это точно не бюджет мирного времени", – объяснил секретарь оборонного комитета парламента.

К слову. Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заметил, что сейчас становится очевидным, что война в Украине приближается к завершению. Это, по его словам, можно признавать или нет, однако страна фактически "движется в этом направлении" и происходят определенные "политические действия в тех или иных политических силах".

Это, по словам Костенко, практически такой же бюджет, что и на 2025 год. А в текущем году Украина продолжает воевать.

Поэтому государство составляет свой бюджет с расчетом на то, что в следующем году также будут продолжаться боевые действия. Большой дефицит и приоритет – оборона. Поэтому постараемся привлекать средства от наших партнеров,

– подчеркнул народный депутат.

Также он объяснил свою позицию относительно программы Ukraine Facility в контексте "Законопроекта о жилищной политике".

Обратите внимание! ВРУ 16 июля проголосовала в первом чтении за законопроект "Об основных принципах жилищной политики", предусматривающий масштабную жилищную реформу в Украине. Принятие этого законопроекта позволит нашей стране получить 300 миллионов евро в рамках программы Ukraine Facility. В ее рамках ЕС планирует передать Украине 50 миллиардов евро.

"Ukraine Facility – это очень важная инициатива, но новый законопроект о жилищной политике лишает всех военнослужащих права на получение жилья. Они сейчас воюют на фронте и по закону имеют право на получение жилья. А некоторые из них уже получили и живут в нем давно. А согласно этому законопроекту, должны забрать новое жилье у военнослужащих и не давали им больше ни одного", – отметил Роман Костенко.

Украине, по словам народного депутата, партнеры ставят такие условия. Однако власть должна защищать прежде всего своих людей, в частности, военнослужащих.

Какие расходы предусмотрены в бюджете Украины на 2026 год?