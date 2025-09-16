В українському політикумі звучать припущення, що війна може найближчим часом завершитися. Проте видатки, які передбачені в бюджеті України на 2026 рік, свідчать про інше.

Секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України та полковник СБУ Роман Костенко розповів в ефірі 24 Каналу, чому він не підтримує певний законопроєкт, пов'язаний з програмою фінансової підтримки Ukraine Facility. Також у бюджеті на 2026 рік передбачено збільшення пенсій та прожиткового мінімуму, що може свідчити про підготовку до виборів.

Чи продовжиться війна у 2026 році?

Костенко наголосив, що не бачить ознак того, що війна закінчиться.

"Якщо ми подивимось на бюджет країни, який подав уряд, то з 4,5 трильйона гривень загального бюджету нашої країни, 2,5 трильйона гривень – витрати на оборону. Це точно не бюджет мирного часу", – пояснив секретар оборонного комітету парламенту.

До слова. Представник Президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський зауважив, що зараз стає очевидним, що війна в Україні наближається до завершення. Це, за його словами, можна визнавати або ні, проте країна фактично "рухається у цьому напрямку" та відбуваються певні "політичні дії в тих чи інших політичних силах".

Це, за словами Костенка, практично такий самий бюджет, що і на 2025 рік. А у поточному році Україна продовжує воювати.

Тому держава складає свій бюджет з розрахунком на те, що у наступному році також будуть продовжуватимуться бойові дії. Великий дефіцит і пріоритет – оборона. Тому намагатимемося залучати кошти від наших партнерів,

– підкреслив народний депутат.

Також він пояснив свою позицію щодо програми Ukraine Facility у контексті "Законопроєкту про житлову політику".

Зверніть увагу! ВРУ 16 липня проголосувала у першому читанні за законопроєкт "Про основні засади житлової політики", що передбачає масштабну житлову реформу в Україні. Ухвалення цього законопроєкту дозволить нашій країні отримати 300 мільйонів євро в межах програми Ukraine Facility. В її межах ЄС планує передати Україні 50 мільярдів євро.

"Ukraine Facility – це дуже важлива ініціатива, але новий законопроєкт про житлову політику позбавляє всіх військовослужбовців права на отримання житла. Вони зараз воюють на фронті і по закону мають право на отримання житла. Деякі з них вже отримали і живуть в ньому давно. А відповідно до цього законопроєкту, маємо забрати нове житло у військовослужбовців і не давати їм більше жодного", – наголосив Роман Костенко.

Україні, за словами народного депутата, партнери ставлять такі умови. Однак влада має захищати насамперед своїх людей, зокрема, військовослужбовців.

Які видатки передбачені у бюджеті України на 2026 рік?