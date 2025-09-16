Відповідь у бюджеті на 2026 рік: нардеп пояснив, чи є передумови швидкого завершення війни
- Бюджет України на 2026 рік передбачає значні витрати на оборону. Народний депутат, пояснив, чи у цьому контексті очікувати закінчення війни.
- Законопроєкт про житлову політику позбавляє військовослужбовців права на нове житло, що викликало критику в контексті програми Ukraine Facility.
В українському політикумі звучать припущення, що війна може найближчим часом завершитися. Проте видатки, які передбачені в бюджеті України на 2026 рік, свідчать про інше.
Секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України та полковник СБУ Роман Костенко розповів в ефірі 24 Каналу, чому він не підтримує певний законопроєкт, пов'язаний з програмою фінансової підтримки Ukraine Facility. Також у бюджеті на 2026 рік передбачено збільшення пенсій та прожиткового мінімуму, що може свідчити про підготовку до виборів.
Чи продовжиться війна у 2026 році?
Костенко наголосив, що не бачить ознак того, що війна закінчиться.
"Якщо ми подивимось на бюджет країни, який подав уряд, то з 4,5 трильйона гривень загального бюджету нашої країни, 2,5 трильйона гривень – витрати на оборону. Це точно не бюджет мирного часу", – пояснив секретар оборонного комітету парламенту.
До слова. Представник Президента України у Конституційному Суді Федір Веніславський зауважив, що зараз стає очевидним, що війна в Україні наближається до завершення. Це, за його словами, можна визнавати або ні, проте країна фактично "рухається у цьому напрямку" та відбуваються певні "політичні дії в тих чи інших політичних силах".
Це, за словами Костенка, практично такий самий бюджет, що і на 2025 рік. А у поточному році Україна продовжує воювати.
Тому держава складає свій бюджет з розрахунком на те, що у наступному році також будуть продовжуватимуться бойові дії. Великий дефіцит і пріоритет – оборона. Тому намагатимемося залучати кошти від наших партнерів,
– підкреслив народний депутат.
Також він пояснив свою позицію щодо програми Ukraine Facility у контексті "Законопроєкту про житлову політику".
Зверніть увагу! ВРУ 16 липня проголосувала у першому читанні за законопроєкт "Про основні засади житлової політики", що передбачає масштабну житлову реформу в Україні. Ухвалення цього законопроєкту дозволить нашій країні отримати 300 мільйонів євро в межах програми Ukraine Facility. В її межах ЄС планує передати Україні 50 мільярдів євро.
"Ukraine Facility – це дуже важлива ініціатива, але новий законопроєкт про житлову політику позбавляє всіх військовослужбовців права на отримання житла. Вони зараз воюють на фронті і по закону мають право на отримання житла. Деякі з них вже отримали і живуть в ньому давно. А відповідно до цього законопроєкту, маємо забрати нове житло у військовослужбовців і не давати їм більше жодного", – наголосив Роман Костенко.
Україні, за словами народного депутата, партнери ставлять такі умови. Однак влада має захищати насамперед своїх людей, зокрема, військовослужбовців.
Які видатки передбачені у бюджеті України на 2026 рік?
- Основними статтями видатків бюджету стане безпека та оборона, а також соціальні програми. На оборону передбачається виділити 2,8 трильйона гривень (27,2% ВВП).
- Також на освіту заплановано у бюджеті – 265,4 мільярда гривень, на науку – 19,9 мільярда гривень, охорону здоров'я – 258 мільярдів гривень.
- Крім того, на соціальну сферу планується спрямувати 467,1 мільярда гривень. Нагадаємо, що у 2025 році сума, що виділялася на ці цілі, була меншою на 45,3 мільярда гривень.