Нардеп Скороход предлагает изменить админграницы Донецкой и Луганской областей
- Анна Скороход предложила изменить админграницы Донецкой и Луганской областей для экономии средств, передав их функции Днепропетровской и Харьковской областям.
- Законопроект предусматривает присоединение неоккупированных территорий Краматорского, Бахмутского, Сватовского и Северодонецкого районов к Харьковской области, а Волновахского и Покровского районов к Днепропетровской области.
- Изменение границ административно-территориальных единиц может осуществляться только законами, а не постановлениями Верховной Рады, поэтому реализация предложения Скороход юридически невозможна.
Народный депутат Украины Анна Скороход 20 августа подала на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №13666. Оно касается изменения административно-территориального устройства в нескольких областях Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Харьковской.
Таким образом депутат хочет, чтобы государство сэкономило средства за содержание Донецкой и Луганской областных администраций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента и Facebook Скороход.
Что предусматривает законопроект?
По словам Скороход, ее инициатива направлена на фактическое прекращение деятельности Донецкой и Луганской областных государственных администраций, что, по ее мнению, позволит сэкономить средства.
Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОГА являются нецелесообразными, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области,
– пояснила депутат.
В пояснительной записке предлагается:
- присоединение неоккупированных территорий Краматорского, Бахмутского, Сватовского и Северодонецкого районов к Харьковской области;
- присоединение неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов к Днепропетровской области.
Стоит отметить, что в соответствии со статьей 92 Конституции Украины, изменение границ и ликвидация административно-территориальных единиц может осуществляться только законами, а не постановлениями Верховной Рады. Поэтому предложенный Скороход механизм юридически реализовать невозможно.
Может ли Украина отказаться от Донецкой и Луганской областей?
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что России понадобится еще как минимум 4 года, чтобы полностью захватить Донецкую область, опровергая слухи о возможном захвате до конца года. Он заявил, что Украина никогда не признает оккупацию своих территорий.
- Глава Офиса Президента Украины заверил, что Украина не признает российскую оккупацию. Власти не рассматривает возможности проводить референдум по этому вопросу.