Нардепка Скороход пропонує змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей
- Анна Скороход запропонувала змінити адмінкордони Донецької та Луганської областей для економії коштів, передавши їх функції Дніпропетровській та Харківській областям.
- Законопроєкт передбачає приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверськодонецького районів до Харківської області, а Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області.
- Зміна меж адміністративно-територіальних одиниць може здійснюватися лише законами, а не постановами Верховної Ради, тому реалізація пропозиції Скороход юридично неможлива.
Народна депутатка України Анна Скороход 20 серпня подала на розгляд Верховної Ради проєкт постанови №13666. Воно стосується зміни адміністративно-територіального устрою в кількох областях – Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській.
Таким чином депутатка хоче, щоб держава зекономила кошти за утримання Донецької та Луганської обласних адміністрацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт парламенту і Facebook Скороход.
Що передбачає законопроєкт?
За словами Скороход, її ініціатива спрямована на фактичне припинення діяльності Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, що, на її думку, дозволить зекономити кошти.
По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області,
– пояснила депутатка.
У пояснювальній записці пропонується:
- приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверськодонецького районів до Харківської області;
- приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області.
Варто наголосити, що відповідно до статті 92 Конституції України, зміна меж та ліквідація адміністративно-територіальних одиниць може здійснюватися лише законами, а не постановами Верховної Ради. Тож запропонований Скороход механізм юридично реалізувати неможливо.
Чи може Україна відмовитися від Донецької та Луганської областей?
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росії знадобиться ще щонайменше 4 роки, щоб повністю захопити Донецьку область, спростовуючи чутки про можливе захоплення до кінця року. Він заявив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій.
- Голова Офісу Президента України запевнив, що Україна не визнає російську окупацію. Влада не розглядає можливості проводити референдум з цього питання.