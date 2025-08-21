Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

Чи може в Україні відбутися референдум щодо визнання російської окупації територій?

За словами Єрмака, Україна реалістично дивиться на те, що Росія захопила частину територій. Втім, жодних референдумів щодо визнання цієї окупації не буде.

Ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї. Водночас ми хочемо припинити війну та гарантувати, що вона не повториться,

– заявив Єрмак.

