Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию Corriere della Sera.
Может ли в Украине состояться референдум о признании российской оккупации территорий?
По словам Ермака, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Впрочем, никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.
Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится,
– заявил Ермак.
Оккупация Крыма: последние новости
- Во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Трамп обсудили оккупацию Крыма. Трамп считает, что потеря Крыма была ошибкой Обамы. Украина не должна была выходить с полуострова, а международная реакция должна была быть жестче.
- Трамп заявил, что если бы Крым был оккупирован во время его президентской каденции, это было бы на первых полосах газет. Он также намекнул, что Владимир Зеленский может закончить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО. Однако и может продолжить бороться.