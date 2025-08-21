Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью изданию Corriere della Sera.

Смотрите также Трамп сказал: то, что Украина вышла из Крыма – была большая ошибка, – Зеленский

Может ли в Украине состояться референдум о признании российской оккупации территорий?

По словам Ермака, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий. Впрочем, никаких референдумов о признании этой оккупации не будет.

Мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится,

– заявил Ермак.

Оккупация Крыма: последние новости