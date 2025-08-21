Таким чином депутатка хоче, щоб держава зекономила кошти за утримання Донецької та Луганської обласних адміністрацій. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт парламенту і Facebook Скороход.

Що передбачає законопроєкт?

За словами Скороход, її ініціатива спрямована на фактичне припинення діяльності Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій, що, на її думку, дозволить зекономити кошти.

По-перше, вважаю, що ми маємо захистити й стояти виключно в інтересах наших людей, дати їм гарантії того, що все буде Україна. І, по-друге, вважаю, що витрачання 50 мільйонів щомісяця на утримання Луганської та Донецької ОДА є недоцільними, та ці функції можуть виконувати Дніпропетровська та Харківська області,

– пояснила депутатка.

У пояснювальній записці пропонується:

приєднання неокупованих територій Краматорського, Бахмутського, Сватівського і Сіверськодонецького районів до Харківської області;

приєднання неокупованих територій Волноваського і Покровського районів до Дніпропетровської області.

Варто наголосити, що відповідно до статті 92 Конституції України, зміна меж та ліквідація адміністративно-територіальних одиниць може здійснюватися лише законами, а не постановами Верховної Ради. Тож запропонований Скороход механізм юридично реалізувати неможливо.

Чи може Україна відмовитися від Донецької та Луганської областей?