Таким образом депутат хочет, чтобы государство сэкономило средства за содержание Донецкой и Луганской областных администраций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента и Facebook Скороход.

Что предусматривает законопроект?

По словам Скороход, ее инициатива направлена на фактическое прекращение деятельности Донецкой и Луганской областных государственных администраций, что, по ее мнению, позволит сэкономить средства.

Во-первых, считаю, что мы должны защитить и стоять исключительно в интересах наших людей, дать им гарантии того, что все будет Украина. И, во-вторых, считаю, что расходование 50 миллионов ежемесячно на содержание Луганской и Донецкой ОГА являются нецелесообразными, и эти функции могут выполнять Днепропетровская и Харьковская области,

– пояснила депутат.

В пояснительной записке предлагается:

присоединение неоккупированных территорий Краматорского, Бахмутского, Сватовского и Северодонецкого районов к Харьковской области;

присоединение неоккупированных территорий Волновахского и Покровского районов к Днепропетровской области.

Стоит отметить, что в соответствии со статьей 92 Конституции Украины, изменение границ и ликвидация административно-территориальных единиц может осуществляться только законами, а не постановлениями Верховной Рады. Поэтому предложенный Скороход механизм юридически реализовать невозможно.

