Лаборатория в доме и товар на 90 миллионов: львовянина разоблачили на сбыте наркотиков

29 сентября 2023, 19:27
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Киберполиция Украины

На Львовщине киберполиция задержала трех участников преступной группировки, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков. Производство запрещенного вещества мужчины устроили на территории садоводческого общества.

Задержанному "наркобарону" – 48 лет. Он вместе с двумя знакомыми организовал наркобизнес с миллионным оборотом.

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400 килограммов наркотиков

Свою незаконную деятельность мужчины развели на территории садоводческого общества. Там в одном из частных домов они обустроили производство наркотиков – метадона и психотропного вещества Alpha-PVP. Товар "предприниматели" сбывали по почте по всей территории Украины. Известно, что злоумышленники поровну распределяли между собой прибыль. А был он немал, как показали обыски киберполиции. Правоохранители посетили нарушителей 8 раз. Они изъяли психотропы и прекурсоры общим весом почти 400 килограммов, которые на черном рынке стоят почти 90 миллионов гривен.

Также сотрудники киберполиции изъяли оборудование для изготовления и фасовки наркотоваров, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, наличные деньги, оружие, патроны, а также автомобили.

У львовянина и его друзей провели 8 обысков / Фото Киберполиция

Наказание

Пока все трое "наркобизнесменов" находятся в изоляторе. Мужчинам уже сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, перевозке, хранении и сбыте психотропов. Ближайшие 9 – 12 лет они могут провести в тюрьме.

Последние нарушения с наркотиками: что известно

  • В Одесской области расследуют гибель 14-летней девушки. В больнице предположили, что она умерла из-за отравления наркотиками. В квартире девушки полицейские обнаружили амфетамин. Впоследствии следователи задержали 17-летнего подростка, продавшего погибшей два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином.
  • Во Львове патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. В ходе общения с ним правоохранители заметили признаки наркотического опьянения и попросили пройти проверку. Нарушитель решил схитрить и сдать вместо мочи сок.
  • В Ровенской области чиновник ТЦК снабжал своего начальника наркотическими веществами, чтобы заслужить его расположение и получить продвижение по карьерной лестнице.

Автор: Анастасія Колеснікова