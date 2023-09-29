Лабораторія у будинку і товар на 90 мільйонів: львів'янина викрили на збуті наркотиків

На Львівщині кіберполіція затримала трьох учасників злочинного угруповання, яке займалося виготовленням і збутом наркотиків. Виробництво забороненої речовини чоловіки влаштували на території садівничого товариства.

Затриманому "наркобарону" – 48 років. Він разом із двома знайомими організував наркобізнес із мільйонним оборотом.

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400 кілограмів наркотиків

Свою незаконну діяльність чоловіки розвели на території садівничого товариства. Там в одному з приватних будинків вони облаштували виробництво наркотиків – метадону та психотропної речовини Alpha-PVP. Товар "підприємці" збували поштою по всій території України. Відомо, що зловмисники порівну розподіляли між собою прибуток. А був він чималий, як засвідчили обшуки кіберполіції. Правоохоронці навідалися до порушників 8 разів. Вони вилучили психотропи та прекурсори загальною вагою майже 400 кілограмів, які на "чорного ринку" коштують майже 90 мільйонів гривень.

Також співробітники кіберполіції вилучили обладнання для виготовлення та фасування наркотовару, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, готівку, зброю, патрони, а також автомобілі.

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Покарання

Наразі всі троє "наркобізнесменів" перебувають в ізоляторі. Чоловікам вже повідомили про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, перевезенні, зберіганні та збуті психотропів. Найближчі 9 – 12 років вони можуть провести у в’язниці.

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