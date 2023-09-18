До правоохоронців звернулись медики, які власне і розповіли, що в лікарні попередньо від отруєння наркотиками померла дівчина. У квартирі загиблої поліціянти знайшли амфетамін.

Дивіться також Хотів вислужитися: на Рівненщині посадовець військкомату постачав начальнику наркотики

У ході слідчих дій правоохоронці затримали 17-річного підлітка, який продав загиблій два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а решту – зберігала вдома.

Після вживання наркотиків вночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де її не вдалось врятувати – вона померла.



Правоохоронці за допомогою експрес-тесту з'ясували походження наркотиків / Фото поліція Одеської області

Підлітка, який продав наркотики школярці, затримали

У поліції встановили, що підозрюваний замовляв заборонені речовини через месенджер, отримував локацію схованки, з якої забирав "товар" для подальшого збуту.

Під час обшуку в квартирі хлопця поліцейські вилучили полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка, відповідно до результатів експрес-тесту, містила амфетамін. Крім цього, правоохоронці вилучили електронні ваги, пакувальний матеріал, мобільний телефон, пакети з кристалічною, порошкоподібною та рослинною речовинами невідомого походження. Вилучені речовини скерували на експертизу.



Хлопець продав дівчині два пакетики з амфетаміном / Фото поліція Одеської області

Що загрожує хлопцю

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вбивства з поміткою "нещасний випадок".

Хлопця затримали за статтею про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів (частина 2 статті 307 Кримінального кодексу України). Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.