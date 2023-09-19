Як зазначають поліцейські, автомобіль зупинили на вулиці Медової Печери. 20-річний водій, котрий порушив правила дорожнього руху, не заперечував і погодився пройти перевірку на стан сп'яніння.

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Хотів обдурити поліцейських

Відомо, що біля медичного закладу він попрохав взяти з собою сік. Мовляв, він допоможе водієві впоратися зі здачею аналізу. Водій BMW 318i вдав, що п'є сік і відправився до вбиральні.



Водія затримали за порушення ПДР / Фото Патрульної поліції у Львівській області

Патрульні запідозрили, що водій транспортного засобу вирішив схитрувати. Тож, вони попередили про це лікаря. І справді, у місткості для забору аналізів була рідина, але не та, що потрібно. Її консистенція та колір аж ніяк не схожі були на біологічний матеріал. Задля чистоти експерименту лікар налив соку до іншого стакану та зауважив, що речовина ідентична.



Чоловік замість сечі вирішив здати сік / Фото Патрульної поліції у Львівській області

Після цього водій отримав пропозицію ще раз здати біологічну речовину. Правда, цього разу він відмовився від цього. Тож, правоохоронці винесли постанову про керування транспортним засобом без необхідних документів. А ще склали протокол за те, що водій керував автівкою у стані сп'яніння.

У поліції додали, що кілька місяців тому у водія виявили в біологічних матеріалах наркотичну речовину. Правда, по цій справі рішення суду ще немає.

Напередодні нахабний водій ледь не збив людей у Дніпрі. Ба більше, він ще й задув з газового балончика обурених пішоходів.

Водій поводився неадекватно